Noc, po ktorej začalo peklo!

22.júna 1941 sa pohli armády Wehrmachtu na východ, je to 80 rokov. Spečatili osud Nemecka za vlády Adolfa Hitlera. Štáty rad za radom, vyhlasovali vojnu Nemecku, štátom Osi so satelitmi, čo sme boli aj my s „Farskou republikou".

Už od 1.septembra 1939 tu bola veľká vojna, ale „spala“, príliš rýchlo padlo Poľsko, príliš rýchlo padli Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Nórsko, Dánsko. Teraz mu nikto neveril, vierolomne porušil aj zmluvu o neútočení a rozdelení si vojnovej koristi so Sovietskym zväzom.

Alebo ako to bolo s vierou radových Nemcov?

Do poslednej chvíle v roku 1945 mal Hitler svojich priaznivcov. Zodpovedať sa za osud Nemecka už nechcel, vraj sa zastrelil. Ak máme veriť jeho testamentu a svedkom, či vyhláseniu v rozhlase, že hrdinsky padol za Vlasť. Videl v novinách, ako dopadol jeho priateľ Mussolini.

Zámerne ho nevyhlásili za mŕtveho a ešte dlho po vojne, bolo po ňom vyhlásené pátranie. Stalin mal dôkaz v ruke, ako hovoria archívy, zostala len lebečná kosť s otvorom po guľke. Telo v jame posledného bunkru v Berlíne, nestihlo zhorieť úplne. Tie bludy a dezinformácie, nechal zámerne žiť.

Podľa pripomínania si ukončenia vojny, však na východ od nás sú stále pripravení desivo zaútočiť, pre nich je to otázka existencie, o ktorú bojovali z posledných síl. Preto občas vyrazia na vojnový chodník, posledné územné zisky sú veľké viac ako Slovensko, vraj je to normálne, turisti si vytyčujú letný výcvikový tábor. Na východ od nás, si už nespomínajú, že by sme im pomohli alebo kto a ako im pomohol, koľko munície, zbraní, áut, motorov, ošatenia, potravín...bolo dopravených na pomoc obyčajnému občanovi ZSSR zo Západu. Studená vojna, všetko zahmlila. Ťažko sa vracala sloboda na okupované alebo vazalské územia.

Je smutné, že sa inak politiku nenaučili robiť, len použitím zbrane. Drží ich stále živená ideológia, že je svet nespravodlivo rozdelený a že kapitalisti sú tí imperialisti a stále len fašisti, ktorých treba biť a neplatiť im žiadne nájomné, či priznávať vinu za teror a diverziu. Prežíva poučka, že človek je vykorisťovaný a preto treba klásť odpor, proti disciplíne zákonov a charakteru zmlúv nikdy neveriť, najmä medzinárodne. Všetko spochybňovať a neustále klamať. Veľmoci v zbraniach sa stretli nedávno a podali si odmerane ruky. Náznak, že všetko môže byť inak, a ožijú spomienky na spoluprácu a bratanie sa, tu je. Alebo zasa ide o falošnú hru?

Kedy to skončí?!