Teším sa, že bol potvrdený jedinečný úspech. Vaša registrácia bola zrušená! Chce to dávku trpezlivosti a samozrejme, dostať skutočne dávku Vakcíny. Potom by to už mala byť, ako to často zažívame naša Slovenská Brnkačka.

17.Marca mi bolo dovolené vstúpiť do Čakárne a zaregistrovať sa na očkovanie proti COVID 19.

Zároveň mi priatelia doporučili využiť aj nahlásenie sa ako náhradníka do prvého zdravotníckeho zariadenia, ktoré je najbližšie.

26.Marca som vstúpil opäť do Čakárne, nakoľko bola ohlásená poruchovosť záznamov, hlavne tých prvých nedočkavcov, čo sa dočkali PINu. Obnovil som svoje dáta podľa zverejneného doporučenia.

28.Marca večer sa zaregistrovali moji kamaráti manželia, susedia v mojom veku. Vzápätí dostali termín a v utorok 30.Marca už boli obaja očkovaní, Pfeizerom.

29.Marca okolo obeda ma volali ako náhradníka, dostal som vakcínu Astru Zenecu, doktor mi vydal certifikát o očkovaní a zaniesol moje jedinečné dáta do nejakého systému. Hádam ma to o desať týždňov povolá na druhú dávku, spolieham sa.

15.4.2021 som dostal info zo systému Čakáreň, že mi bol pridelený termín očkovania 23.4.2021-Comirnaty 1. Dostal som od kompetentných radu, zruš ho!

Okamžite som vstúpil do Čakárne, vyplnil som, overil sa, odoslal, aby som sa dozvedel, po požiadaní o zrušenie registrácie, že systém je chybný-Naši technici pracujú na odstránení.

Dnes 22.Apríla 2021 mi prišla výzva, aby som nezabudol, že zajtra mám očkovanie!!!

Okamžite som vstúpil do Čakárne, vyplnil som formulár, PIN, overil sa verifikačný kód, odoslal, a Konečne správna hláška. Nezaberám potrebné miesto.

Pýtam sa takto verejne, prečo ten systém neregistruje človeka, že už bol očkovaný, kam vlastne idú dáta o očkovaní?

Načo vlastne máme toľko čísiel, preukazy poistenca verejného zdravotného poistenia, ID karty s certifikátom elektronického podpisu, dátumy narodenia/rodné čísla, trvalé pobyty so súpisným číslom, orientačným číslom, parcelným číslom, adresným bodom, mobilným číslom sledovaným GPS (dovolil som aj Cokies), ochranným číslom zákona o GDPR a poradovým číslom ministra zdravotníctva?

Myslím, že ten dôležitý vpich vakcíny, o ktorej riadne rozhodol zodpovedný Doktor, by mal stačiť, aby ma konečne riadne evidoval tento štát, bezchybne a vedel o mne, že ešte žijem a potrebujem druhú dávku už bez čakania.