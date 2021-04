Túto žumpu som nedopozeral.

Aj ked seriál „Pumpa“ nie je žiadna žumpa, zásahy do dramaturgie sú spoznateľné a cieľ spoznávame. Príbeh o zakladaní novej strany na „území“ Pumpy, oživil svojou prítomnosťou „mág“ volebných kortešačiek pán Flašík osobne, 3.apríl

Nevadil by mi, keby sa opäť nepriznal k systému splietania poloprávd a klamstva, ktoré je vraj potrebné, aby sa z vody stala Coca Cola, čo sa vtedy páčilo Ficovi, ktorý si ho vybral pre svoj politický marketing. To som nevydržal a vypol som televízor, doslova zúrivo aj zo zástrčky. Celý zástrčkový zákon by som okamžite zrušil, keby som mal moc. Nie je možné (je možné), aby sa za verejné peniaze takto beztrestne varilo z verejnoprávnej obrazovky. Nech sa ide priznávať na políciu. Čo sú toto za návody, ako vybudovať stranu pokroku. Nadsázka, trošku klamstva, upravená pravda?! Čo sme niekde v kuchyni a varíme guláš?

Nechal by som RTVS, ako kedysi rozhlas po drôte, len na vyhlasovanie poplachov a hrozieb, požiarnych, chemických, radioaktívnych, teroristických či akých je možný tento dezolátny svet vymyslieť a zistenia posledných dní o priamej diverzii Ruských turistov to len potvrdzujú. Nech si ju ovládajú aj cez zástrčku, ale nech je to v súlade so zákonom. Toto skutočne nemusíme počúvať, veď to je priam navádzanie na verejné klamstvo. Vraj predvolebná kampaň a sem tam aj pravý bravčovo-hovädzí guláš a pivo, na oklamanie žalúdka a zdravej mysle. Že inak to nejde. Dajte mu medailu na pamiatku, že to bolo posledné doporučené klamanie, ktoré zaznelo z jeho úst!

Inak si budem myslieť, že toto malo byť ospravedlnenie všetkých Ficových a Mečiarových klamstiev. Akože to je normálne? V Pumpe vystúpi ministerka Kolíková, ktorá robí nepopulárne zmeny a hneď je tu krik a kampaň, na čo riaditeľ RTVS reaguje. Toto mu však nevadí, je to už dva týždne a to ho demaskuje.

Potom je jasný krik a hon z každého kúta, že Matovičov marketing bol plný klamstiev a vraj, ako to zabralo.

Vidím, že nikto nie je prakticky odsúdený (ak nepočítame ťažké dlhoročné tresty za balíček akéhosi jointa-to skutočne bolí), nikomu nezobrali majetok evidentne pochádzajúci z trestnej činnosti (na všetko je čas upratania) a súdy so správnymi úradmi si podávajú jednu ruku, ak sa má niečo opraviť hoc v záručnej dobe. Máme veriť Flašíkovi, všetko sa robí za peniaze?!