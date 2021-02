Áno, mal by tam byť otáznik, ale nie je to otázka, je to príkaz, už niekoľko mesiacov a viac ako rok nás opäť učia, ako si umyť ruky. Niektoré sa však už nedajú.

Kto nás to má učiť? Predseda vlády alebo učitelia. Koho ideme zachraňovať, predsedu vlády, učiteľov, seniorov, deti, stranu, štát alebo vlasť, ktorú nám nedávno predhadzoval pán Harabin, ako najvyššiu hodnotu?

Jeden nám tu dáva vzor Izrael, tempo očkovania milión denne už zvládajú aj v USA. U nás máme denne viac ako stovku mŕtvych, na COVID19. Som však v rozpakoch, či mám tomu veriť, že sa všetko vie dokonale vyšetriť, že je dosť patológov, čo situáciu vedia zvládať, ak je taký nápor na pitvy. Komentátori sa zhodujú, že tu chýba energia a rozhodnosť.

Keď sa však rozhliadnete okolo, nikde to nie je ideálne. Všetci sú nerozhodní, všetci čakajú na výsledky, čo bude, až opadne horúčka, zimnica, bolesti, ktoré zažívajú očkovaní, lebo ta vakcína skutočne funguje. Ukazuje, čo to je za hnusobu skutočne tento vírus. Akú má silu. Môže o tom rozprávať naša Katka, ktorú ako učiteľku už očkovali. Máme to z priameho prenosu, on line.

Sem tam niekto ešte "kŕčuje" s číslami obľúbenosti strán, ale to dnes nikoho nezaujíma. Nájdu sa a už utekajú ľudia z prvej línie a "umývajú si ruky". Sú to práve tie čísla a hodnoty, ktoré mňa voliča zrádzajú. Aby boli čistí, oni sa na to už nemôžu dívať. A čo máme robiť mi ostatní, stačí nám naučiť sa a opakovať neustále len to umývanie rúk? Niektoré sú od krvi, od našej krvi, je to ľudská krv. Vydržte tie štyri roky, neukazujte stále na predsedu, výmena nestačí.