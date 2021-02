Kto to vie?

Ten povie. „po A treba povedať B“ Ľudia reagujú na kritiku, že dobre máte pravdu, ale po A treba povedať B. Sú nedočkaví, niektorí by už chceli aj C! Jeden sa vzdáva, už nechce predčasné voľby, ...

Už to moc smrdelo, že bojuje za slobodu svojich súdruhov.

A čo vy? Ste nerozhodnutí, čo ďalej? Veď žijeme! Poniektorí sme už po COVIDe a dúfame, že nabudúce sa nám už telo úplne nerozpadne. Môj lekár, vášnivý skialpinista mi máva z hustej hmly Martinských Holí a ja len predpokladám, že ho nevidím naposledy.

Jeden kritizuje, ale nevidí východiská. Nikto nevie povedať, čo zaberá skutočne, čo je tým pravým liekom. Na trhu je však Ivermectin, cena ako počúvam stúpa, ako panika, že je všetko v kýbli. Mal by som aspoň jednu tabletu kúpiť a vyskúšať to na mojom psovi, či ho aspoň odčervím, mne už červík hlodá dušu.

Aspoň jeden krok do neznáma, hľadania riešenia, ak podstúpime test. Fakt je mi tá choroba stále neznáma, ako naši otcovia hovorili a písali, Terra incognita-neprebádaná zem! Bol som už na štyroch testoch, všetky vyšli negatívne, 3xAg či 1xPCR. V našom paneláku žije cca 70 ľudí, jeden vchod, evakuačný je zamurovaný, aby sme nestihli ak by sme chceli a museli, nikoho ani požiarnikov to okrem mňa netrápi.

A takto mi to pripadá v tejto pandémii, nikto sa nevie ideálne rozhodovať, NIKTO nemá všetky informácie. Všetci kompetentní len brzdia. Brzdia žiaľ všetko, len chorobu nie! V našom dome už to mali všetci. Postupne to z nich lezie, ak sa náhodou vidíme, nikto sa nenavštevuje, len smeti či psy.

Dvaja na plúcnej ventilácii, sú zlomení, ale žijú vrátili sa do domu. Najhoršia situácia nastala, keď to dostala moja žena. O žiadnom chorom v dome, sme v tom momente nič netušili. (Jarná vlna, museli byť v karanténe na dverách riadne označení, teraz nič, trestuhodne žiadne informácie). Jej kolegyňa prišla do roboty v zúboženom stave. Na piaty deň sa aj moja cítila veľmi zle, ostáva doma. Ráno už má 38 teplotu. Volá do práce, čo je s tou kolegyňou. Test Ag negatív a PCR pozitív, ale až poobede sme sa to dozvedeli, na ten dôveryhodnejší sa musí čakať viac hodín. Objednáva sa cez svoju lekárku. Dostáva termín až ráno. Ja sa izolujem do inej izby, nasadzujeme PPF2 respirátor, rukavice, zvýšenú hygienu, vypínače, šálky, umývačka, všetko sa znova perie a suší, možno aj pre mňa neskoro. Výsledok prichádza až podvečer, pozitívna. Všetci mi volajú, som starší, pupkatý, vraj na odpis, ak to dostanem. Nuž PR má vírus aj následná choroba riadny, hlavne keď umierajú známe osobnosti. Nech utekám kade ľahšie, vraj do prírody. Čakáme mrazy a hovorím, že kým prídem do prírody a ku dverám chalupy, budem aj ja potrebovať pomoc. Takto to dvaja lepšie zvládneme. Ja ešte nič necítim. Na druhý deň úradný telefonát o kontaktoch, som na poradí, píšu si moje údaje a číslo mobilu na mňa. O 24hod. žiadna reakcia úrad nedáva žiadny termín. Podávam sťažnosť, nedá sa volať, len mailom. Prejdú zasa hodiny čakania. Úrady zisťujú, že urobili chybu, asi brigádnik napísal zle telefónne číslo.

Čudujem sa, kedže mali číslo mojej ženy a mohli si overiť prečo nereagujem na správu o termíne. Inak som zvyknutý že mi na 90% skomolia moje meno, ako na "plošných" testoch, keď to opisovali z preukazu na známy modrý papierik o výsledku. Už by to mohlo mať profesionálnu štátnu úroveň. Epidémie bývajú často a pandémie, to sa už predsa čaká v 21 storočí. Čo sme to, kde sme to!?

Konečne idem na test, piaty deň. Deň predtým strácam chuť, necítim ani účinok wasabi pasty, zo suši čo si dávam na obed. Jemne ma páli tri dni už na prieduškách, následne strácam jemne čuch. Výsledok ma prekvapuje, "Negativny". Referujem to svojej doktorke a žiadam ju o zistenie protilátok, či som to prekonal. Tvrdí, že je to zbytočné, čísla skáču a sama je z toho zmätená. Vraj keď mám test negativ, ide ma vypísať do práce. Nuž tak už behám, chuť a čuch sa mi vrátili. Ešte som dva dni cítil smrť na jazyku v podobe čudnej kovovej chuti a čuchu, ale teraz som v poriadku, už žiadne príznaky. Moja je tiež v poriadku, čo jej ustúpili teploty. Chce ísť do práce od dnešného pondelka. Vychádza z domu a spolu so susedom jej slávnostne tlieskame, prekonala COVID19. Nuž uvidíme, stále je to neznáme a stále sa situácia mení a vírus mutuje, ako vždy doteraz. Vyberte si!