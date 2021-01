MS 1968 po invázii, možno vírusu.

Prišlo mi staré číslo Mladého sveta z roku 1968, niekto ho nevyhodil a ponúkol ďalej. Chytám ho opatrne, aby sa mi nerozpadol. Drobné milimetrové písmo ofsetu, ešte čitateľné, zachytáva dobu, v novembri 1968, 46 týždeň.

Číslo je pestré, rôzne témy, počet strán 32.

Mal som jedenásť rokov. Teraz čítam rozhovory, nálady, názory ľudí, ktorých invázia s názvom Dunaj, nahnevala. V čísle predtým bol uverejnený článok z tz. „Bielej knihy“. Prekrucované informácie sa už šírili, ako vírus. Tlačová skupina sovietských žurnalistov vydávala „Zprávy“ do čísla 42, ktoré si vzal za svoje nejaký čitateľ Václav Panuška v čísle 43, kritizuje a hnusne špiní celý časopis. Dávam si do googlu to meno a už mi vyhadzuje obchodný register-podnikateľ. No samozrejme, môže to byť zhoda mien, ale časy sa zmenili, ľudia nie.

Na strane 3, reagujú čitatelia na informácie o potlačení kontrarevolúcie. Sú veľmi rozhorčení z bohapustých lží o akejsi kontrarevolúcii. Spomínajme, na jednej strane vystrašení vojaci s ostro nabitými zbraňami a na druhej davy neozbrojených ľudí, do ktorých skutočne strieľali. Rozstrieľaní ležali v kalužiach krve na zemi, v podchodoch, poniektorí prikrytí československou zástavou. Horeli autá, domy.

Z čísla však vanie srdečnosť a nadšenie doby, ktoré priniesla Pražská jar. Už titulná stránka je plná nádeje. Dvaja zamilovaní, On a Ona na brehu mora s vytiahnutou rybárskou pramicou, On tričko s nápisom na chrbáte „I like Dubček“. Ešte sa voľne cestovalo, ešte ľudia voľne a slobodne odchádzali na štúdiá, poznávacie cesty a dokonca aj do emigrácie, ak verili, k čomu ta invázia smeruje. Že spadne klietka! Dočasne už 13.11. spadla. Vláda nariadila dočasne obmedziť cesty do kapitalistických zemí.

Sú tam listy pre Sally, ktorá vždy poradí, ako sa dostať zo smútenia, že si nás nikto nevšíma.

V listárni si môžem vybrať a písať si z celým svetom, sú tam adresy, vek o čo sa zaujíma a hlavne, v akom jazyku. Skutočne mladí ľudia od 9-30 rokov.

Reportáž z Karlovho mostu, predstavuje partičku mladých nadšencov, ktorý si už tri mesiace skúšajú svoje umenie spevu a hru na gitaru. Skúšali aj v kostole, kde to výborne znie. Reportérka dáva v závere podnet, či by sa pre nich nenašlo na chvíľu aj poriadne javisko.

Zoznamka je plná nezadaných, ktorí by už chceli byť zadaní. Päť pohraničníkov pátra po veselých dievčatách z celej republiky. Zn. „Za rok sme za vami!“

Je tu známy chodec Juraj Puci a jeho reportáže. Už má v nohách 7856km a stretáva vojakov na transportéroch, môžeme sa domnievať, akej národnosti, kedže naši boli zalezení v kasárňach. Mieria na východ, deti im kývajú-Zbohom!

Ten známy vírus prišiel tiež z východu? Hádam to zistí komisia vytvorená WHO, ktorá pôsobí v Číne, ak ju pustia z hotela.