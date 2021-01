Arónia je iróniou pandémie.

Ma napadla takáto myšlienka, keď som videl reklamu na Rakytník a Aróniu, že zaberá a lieči dnes najznámejší vírus SARS COV-2. Bodaj by to tak bolo, lebo u nás evidentne čosi zabralo.

Otec dožil 90tku a mama skoro 84. Vždy som tvrdil, že pohyb, striedma a pestrá strava, každodenný cieľ a záujem o život komplexne, musel mať dennú tlač aj časopis Záhradkár, prináša dlhovekosť.

Otec zasadil okrem iného aj Aróniu. Minulú jar som ju omladil, v lete mala chutné čierne bobule, plody. S chuťou som ich jedol ešte priamo z kríka, veriac v ich dôležité preventívne účinky. Kýbeľ nám stačil až na dva týždne. Nečítal som žiadnu reklamu, veril som skúseným pestovateľom. Otec bol majster v ekologickom hospodárení, vyrábal si aj postreky z toho, čo dala záhrada. Mal dômyselný systém závlahy, prepojenú studňu, zber dažďovej vody a záhradný úžitkový vodovod. Staral sa o dve studničky na pitnú vodu. V kalendári mal deň vody vyznačený červeno, to bol test zdarma. Všetko malo svoj zmysel. S radosťou som sa tam vždy zastavil a s niečím som mu pomohol, čo bolo treba ale väčšinu, on zvládal až do svojho konca. Bola to radosť, vidieť všetko kvitnúce. Mal kvetiny a kriaky, vysadené a rozložené v roku tak dômyselne, že vždy niečo kvitlo a bolo to vidieť z terasy skromnej chatičky. Šalát musel byť na každý deň, skleník mal v závetrí na slnečnom mieste pri potôčiku, kde klepotal vodný mlyn.

Včera som bol na teste. PCR test by mal byť presný. Deň predtým som stratil chuť. Ani wasabi som necítil. Očakával som pozitívny výsledok po úzkom kontakte s pozitívne testovaným na COVID19, ale prišiel verdikt, negatívny. Doktorka ma nesíli na krvný test, lebo výsledky jej vraj skáču a nie sú relevantné. Karanténa pomaly končí, teploty žene ustúpili, a ja by som mohol už pracovať. Dobrý koniec, možno po konzumácii Arónie.