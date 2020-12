Virtuálna chvíľa s vnukom v Prahe.

Vianoce sú o rodine. Biblický príbeh nás sprevádza, či chceme alebo nechceme. Dostal sa trvalo, do nášho života, či sme teisti, ateisti, veriaci, neveriaci, zorientovaní vo veci alebo neznabohovia,

či heretici, separatisti, čo zakladajú inú odnož náboženstva aj s odtrhnutím územia. Priznám sa, tá odnož, ktorá dovoľuje splniť základné poslanie a obnovenie života, je mi najbližšia. Vytvorenie rodiny je zmyslom života. Všetko sa odohráva práve pre ňu. Od rodiny sa odvodzuje obec a jej najvyššie sídelné formy, Megapolis. Ľudia sa sťahujú do väčších celkov, za vyšším komfortom ponuky služieb a možností práce. Vytvárajú dopyt, ktorý ženie ekonomiku.

V čase spomalenia, ako nám súčasná situácia ukazuje naše obmedzenia, vítam možnosti elektronickej komunikácie. Dcéra ma vytočila, zapli sme obojstranne kameru a videohovor s vnúčikom vzdialeným 400km, mohol začať. Potešilo ma to. Mal v tomto mesiaci rok, zatiaľ je viac na štyroch, čo je dobré aby sa mu spevnil chrbátik, keď sa bude držať len na dvoch, bude potrebovať jeho riadnu oporu.

Keby sme chodili, ako kedysi v stredoveku, väčšinou pešo, trvalo by mi to do Prahy tri dni a 8 hodín. Týždeň by som chodil, aby som sa stretol na chvíľu s vnúčikom, aby som sa mu ukázal, aby ma registroval, že som jeho dedo. Že ma môže uchopiť, ovoňať, zahlásiť tretie slovo po mame a tatovi, „dedo“, ktorý ho zoberie na ruky a po pritisnutí na tvár aj poškriabe svojím strniskom. Ja v tom veku som si ovoňal takto celé príbuzenstvo. Môj dedo voňal s tabakom, fajčilo sa všade a teplo bolo často len v kuchyni, kde sa varilo a žilo. Najlepší flek na spanie, bol na peci, ktorá zostávala teplá až do rána.

Je Štefana a to sa tradične začínalo bujaré veselie. Dúfajme, že sa čoskoro budeme opäť veseliť, stískať a boskávať. Už v sobotu sa ide očkovať, zatiaľ ľudí z prvej línie. Nech tento virtuálny svet, sa opäť zmení na skutočný s riadnym dopytom, kde môžeme užívať všetkých päť zmyslov.