Na Slovensku je zvykom a určite je to dobrý zvyk, postaviť dom, urobiť syna a zasadiť strom. Slovensko bola veľká krajina, kedysi sa naši otcovia včas spamätali a išli študovať do Čiech, keď sa v Uhorsku nedalo.

Niektorým to priamo Uhorsko zakázalo. Žiadna škola vás neprijme povedali Vavrovi Šrobárovi. Bolo teda prirodzené, že sme s bratmi Čechmi založili „veľkú Československú republiku“. Otázka vzdelania bola vyriešená od Ašu až po Chust s pestrou zmesou obyvateľstva. Vyrušovalo ma, keď ma upozorňovali na nesprávnu výslovnosť alebo tvar, to je čechizmus. Prestalo ma to vyrušovať, keď izmov prišlo viac a bolo to normálne, za normalizácie ešte viac. Bolo mi však ľúto, že už nie sme veľký. Prišli sme o Podkarpatskú Rus. Za pár čižiem a kus chleba. Áno to bolo platidlo za každý podpis pod petíciu za odtrhnutie. Kto nepodpísal, zostal po škole v škole, kde akcia prebiehala. Čo sme to vlastne v roku 1992 dostali, keď sme dovolili, odtrhnutie Čiech? Václav Havel odstúpil z pozície Prezidenta ČaSFR spolu so svojím kancelárom Schwarzenbergom, keď mal pocit, že ľudia na Slovensku, už nechcú zdieľať hodnoty, za ktoré bojoval celý život. Mečiar a spol. rýchlo napísali Ústavu a rozdelili štát. Jano Čarnogurský otcovi zakladateľovi tlieskal, ale povedal že Ústava je zlá a nehlasoval za ňu. Bolo to verejné hlasovanie.

Vysnívaný dom Igora Matoviča, to je hodnota, ktorú sľúbil už dlho svojej manželke. Tak o tom hovorí v predvolebnom videu zverejnenom na Youtube.

Igor bol nespokojný s vývojom na Slovensku, každý týždeň v reklamnom plátku boli jeho ponosy, čo všetko je zlé. Boli to verejné sťažnosti, ktoré zverejňoval vo svojom médiu. Niekto to čítal a niekto zahodil, ešte trčiace zo schránky, hoci tam má napísané, nevhadzovať reklamu.

Jeho sen sa splnil. Dom skolaudoval. Trvalo mu to dlho, ale predsa.

Pred voľbami skúsil reklamný ťah. Vyšiel mu. Dostal mandát na štyri roky. Vedie vládu s ústavnou väčšinou v parlamente.

Môže zmeniť zlú Ústavu. V praxi sa ukázalo, kde sú jej slabiny.

Sme maličká krajinka, ale stále veľká svojou hodnotou. O hodnotách sme sa naučili a poučili vo svete. Vieme, že postavením domu, to nekončí. Musíme sa oň starať. Postavili sme ho pre budúce generácie. Priviesť život do domu, je o zodpovednosti za budúcnosť.

Napriek všetkému, čo sa dnes deje, vieme kto klame a kto sklamal. Rozlišujme, kto tu hrá aké divadlo, komu o čo ide, keď podlo útočí na nevinných a slabých a vysmieva sa aj z tých, čo im dlhodobo pomáhajú a označujú ich za podvodníkov. Len verejné odhaľovanie a skúmanie so zdravým schladeným rozumom nám pomôže. Máme republiku, máme štát. Verím, že to zvládneme. Že sa čoskoro otvoria všetky školy tak potrebné, aby vzdelanie bolo tým, čo nás vždy posunie dopredu. Aby sme mali kam ísť sa kultúrne najesť a zabaviť, čo nám pripraví dobrý šéfkuchár a dobrý režisér. Nebojme sa kritizovať a porovnávať naše hodnoty vždy a všade. O tom je náš život a vysnívaný dom, nielen Matovičov.