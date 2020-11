Životná podúroveň generála.

Jeden píše a porovnáva životnú úroveň v Rakúsku a ČSSR. Druhý si povzdychol, že úroveň sa stále nedá porovnať. Tretí, je to neporovnateľné, bolo lepšie a nespomínam si, že by som stál na banány a vôbec, mne banány nechýbajú.

Porovnávanie je hra. Porovnávajú si deti. Dospelí predsa vedia žiť. V škole sa dobre učili, mimoškolsky chodili na všetky dostupné krúžky včítane nadšencov astronómie. V roku 1989 zaštrngali kľúčami a pootvárali zakliate brány. Už len speňažiť svoje vedomosti a skúsenosti. Triedy opäť povolili. Jedni sa nemuseli nič učiť, vstúpili do ostrej politiky s ostrými ľuďmi. Druhotriedni museli do školy alebo na seminár. Nevedeli sa rozhodnúť, nemali odvahu ani tú správnu triašku zvyšovania životnej úrovne. Išli sa školiť aj s Ficom. Po absolvovaní ďalších škôl a skúšok, dostali licencie. Otvorili si kancelárie, zavesili reklamu a čakali. Niektorí vybehli aj pred firmu a ťahali za rukáv zákazníkov. Lízovali stroje a zariadenia, autá aj budovy. Občas sa im rozpadli rodiny. Nečudo, časovo to všetko bolo náročné a ženy sú stále náročnejšie, vraj majú nárok na dom a osobné šťastie. Z domov sa chlapci dostali do bytov alebo na bezdomovú anonymnú verejnú ulicu. Prvotriedni, si z nich urobili biele kone, bol o ne veľký záujem. Vytunelovali banky, firmy a zveľaďovali svoje paláce v daňových rajoch. Ad hoc aj naša republika vyzerala chvíľu, ako daňový raj. Keď ste nič nedali, za bernú mincu, ste dostali dve. DPH bol správny Smer. Podozrenie sa stupňovalo, kde ukryť dokumenty. Ideálne niekam, kde hrozí katastrofa. Oheň a voda, nepomohli v Košiciach. Čo tak spojiť výbuch, oheň a drtičku. Krti sa nasťahovali, pustili plyn a ostatné sme videli v priamom prenose. Všetko sa vyparilo. Vinníci boli okamžite obvinení. Nastal pokoj. Nervozita ustúpila. Načo porovnávať, tu je terazky raj, kým nebúcha a nevyrušuje zo spánku NAKA.

S hrôzou pozeráme, počúvame. Tie uhľadené tváričky v generálskych uniformách, skutočne škodili. Mali by ten daňový výbuch v Prešove, predsa len preveriť, nebola to možno žiadna tragická náhoda. Rozvracali vo svoj prospech skutočne všetko, skutok sa stal. Musela sa vymeniť vláda odvahy. Pre istotu jedného odstrčili a kričali, že on je daňový a pozemkový podvodník. Možno mu niečo dali k čaju, že teraz trpí a je na odchode. Úsilie tej bandy sme tiež videli na vlastné oči, ale až na pár, nik si to moc nevšímal, všetci, čo ich volili, boli nadšení z 13teho dôchodku. Opil ich rožkom, tak sa kedysi hovorilo. Prišla však mladosť dravosť. Jeden síce dospel až ku kritickému bodu v Cannes, ale nikto mu neveril, že to otočí. Však to je len taký blázon s transparentom. Je však solitaire. Skúsil to a nechal prvý krát v histórii Slovenska, prácu profesionálom. Nekecal im do toho.

Vírus slabne, cítim to. Aj dnes som bol negatívny. Odpúšťam im, že mi opäť zrušili meno, už ani odpisovanie nie je, ako bolo. Je to asi v tej uniforme.

Životná úroveň, sa zvyšuje priatelia. Len si ju musí každý urobiť doma a nečakať, že mu medové kura spadne na jazyk. Trochu pozornosti, dodržiavanie pravidiel a máme normálny pozemský raj, nielen očistec.