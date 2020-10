Kollár sa míňa s Kollárom. Na tomto prípade čo je pravdy je to, že je situácia konfrontovaná s nariadením. A to je skutočne zlé. Zákaz vychádzania, je aj nie je.

Je ale od 1-do 5h neplatí, lebo by boli porušené ľudské práva a Ústava SR. Je to celé choré, pretože nie sme vo vojne. Ľudia potrebujú riešiť svoje zdravie, každý má niekoho na starosti, nielen svoje telo. Každý potrebuje starať sa o svoje základné funkcie a bytie. Všetko ide do „paže“, ak sa nestaráme. Záhrada začne zarastať, stavby sa nedokončujú, chátrajú, aféry nevyšetrujú a podľa najnovšieho vývoja, už nebude mať ani kto súdiť, či obhajovať. Míňajú sa lekári, zdravotný personál, odborníci na všetko a zostáva len nádej, že tento Kollár otec, bude ešte niekedy môcť.

Možno môcť zmeniť systém, ktorí podľa vývoja, sa stal systémovo nefunkčný, ako hovorí ministerka spravodlivosti. Takže ideme robiť revolúciu? Na to všetci čakajú, aby sa to zvrhlo ešte viac. Zatýkanie sudcov, vyzerá ako jedno naplánované divadlo s možným koncom- prepustíme „politických väzňov“. Veď bolo narušené len ich svedomie, za názor sa nesúdi. Oni chceli všetkým dobre, nemôžu za to, že niektorým vyšlo len 1488,-eur. Obrat bol, ekonomika stúpala, život mali, ako v pozemskom raji. Niektorých sme za dvojitým plotom ani nevideli a zas hrozí, že ich dlho neuvidíme.

Šklbal sa štát a skutok sa nikdy nestal. Konečný užívateľ výhod, bol veľmi dobre zamaskovaný, až kým sa nepodarilo rozlúštiť kód Threemy v jednom telefóne. Digitálna stopa nepustí a ak nájdeme Sherlocka, čo sa po nej vydá, je tu stav, ktorý dnes vidíme, že je možný.

Čo je stále nemožné, s istotou, bez poškodenia zdravia, nasadiť vakcínu, ktorá je vyrobená.

Zostávame v karanténe aj napriek pokusu o plošné otestovanie. Dusia nás vysokými číslami mŕtvych. Od jari už pribudol milión obetí COVIDU19 oproti štvrťmiliónu na jar. Zistenie, či je niekto v čase testovania infekčný, je vraj pochybné, ozývajú sa kompetentní. Pozitívny a infekčný je vraj rozdiel. Len preto som doteraz prežil. Starký mal TBC, ale ja som to nedostal.

Zatvorili nám budovu a stretávame sa hromadne, pri jej otváraní a zatváraní, vstup je tesný. Stále sa niečo porušuje, lebo to nie je životaschopné a nikto to neustráži, aby to len neškodilo. Sme všetci, ako také ošklbané kurčatá a dane musíme zaplatiť do dušičiek v čase, keď vláda schválila ďalší záchranný balík.

Dostal ho vôbec od jari niekto, okrem odpustenia časti odvodov v jednom mesiaci?