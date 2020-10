Zatvorené do odvolania.

Vidím tento nápis na jednom zariadení, ktoré som si vysníval, že ho navštívime, po jesennej prechádzke. Tip mi poslala sesternica, že je to tam pekné, priamo pod hradom Lietava. Je zatvorené, ako píšu na dverách, až do marca 2021.

Už sa neschyľuje, už je to tu. Udalosti sa rútia a čas čakania, sa predlžuje. Áno, mám taký pocit vždy, keď sa vyhlásia „prázdniny“ a ja nemám plán. Medzinárodné slovíčko, zdomácnelo „Lockdown“. Majitelia to správne a včas odhadli, že sa zrejme, vysťahovali na breh mora. Možno chytať pravidelne vitamín D, ten nám v panelákoch chýba, už v auguste. Zaručené správičky, že na jeseň, to „jarné intermezzo“ opäť vypukne. Áno to slovo je z taliančiny a u nás zhudobnelo. Z poloostrova sa nešíri len vírus, ale aj dobrá muzika. Vlny, že to od mora, z barov, donesieme opäť, boli vysoko pravdepodobné. Skúsenosti sa nazbierali, hnusoby, sa len tak nezbavíme.

Rád by som veril optimistom, že sa ten vírus správa neštandardne, že sa zvyšuje rýchlosť jeho šírenia, a že sám zanikne, na rýchlu mutáciu. Tí skálopevne presvedčení, tvrdia, že do Vianoc.

Množia sa nám osobné výpovede, ľudí, čo zažili „topenie“, niekto až 11 dní. Niekto dostáva obe hnusoby, chrípku a COVID 19, naraz. Idem sa testovať, bol by som sám proti väčšine, verím. Podchvíľou má výsledok, policajná hliadka v núdzovom stave, náhodne kontrolovať, ak budem chcieť ešte pracovať a presúvať sa z domu do práce.

Radia mi, že si mám zobrať aj lyžiarske okuliare. Tie by pomohli, vírus vraj ide rýchlo do tela, cez sliznicu oka.

Kolaps zdravotníctva, je vraj neodvratný. Solídnu starostlivosť v zanedbaných podmienkach, s polovicou personálu v karanténe, nevieme poskytnúť.

Idem so psom. Vidím, ako si mladí začínajú užívať prázdniny. Stredné a vysoké školy, sú na dištančnej výuke. Mám obavu. Do ulíc vyšli tiene, ponúkajúce drogy. Aj Samo Marec, si to všimol.