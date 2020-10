Sputnik Igor

Ak sa to nepodarí, podám demisiu. Tvrdí nám Igor Matovič, v súčasnosti predseda vlády Slovenskej republiky. Mám to chápať, ako charakterné gesto alebo vydieranie voličov, či občanov?

Ak sa tým má prejaviť charakter, už sme boli svedkami, zverejnených lapsusov, čo nesvedčilo o charaktere. No vždy nám to podal, ako že to bola len hra mačky s myšou. Vzápätí podal slušný výkon, ktorý ho katapultoval do čela tohto štátu. Doslova letel, ako ten „Sputnik“.

No mám pocit, že teraz nás Igor, ide vydierať. Kedysi takto postupoval Vlado Mečiar v skratke VM. Vyslal heslo a potom sa na niekoľko dní stratil, nech si myslíme, čo chceme. Ak by jeho koniec bol už známy, už by sme na neho zabudli alebo si ho vyhľadávali, len na Google, či v knižnici. Ale stále je v hre, ako hovoria sudcovia, čo stále váhajú.

V hre je aj Igor Matovič. Pretože je stále vo funkcii, nesúhlasím, aby s nami hral podobnú hru, ako neslávny VM.

Pretože plošné otestovanie, je v príkrom rozpore s nariadením o izolácii obyvateľstva. Odstup, rúško, zostaňte doma, nikam necestujte. Aspoň tak si to pamätám, že to do nás hustili politici v prvej vlne, ktorá bola slabým odvarom situácie, čo sa teraz deje.

Skúšam si pozrieť ostatné nariadenia, ale zmizli, aj s tým grafickým znázornením vírusu, ktorý ma tu mesiace strašil. Čo sa deje? Konečne si niekto uvedomil, že nás tie čísla strašia!? Nikdy v živote, sme sa s niečím podobným, nestretli v reálnom čase. Len sme v dejepise preberali milióny obetí svetových vojen alebo na brannej výchove, kde sa zasa počítali, budúce obete atómovej vojny, ktorá bola, na spadnutie. Našťastie „vysoké napätie“ studenej vojny s podpismi zmlúv o odzbrojení a znižovania množstva zbraní v strednej Európe, hrôzu napätia v hlavách, utlmilo. Dohľadávajú sa posledné stratené bomby a ponorky, ktoré ich vláčili krížom krážom, po celom svete.

Armáda, je sila, na ktorej stavali všetky štáty sveta. Armáda často zasahovala do politiky, ktorej vlastne nerozumela a tak po čase, moc odovzdávala, skoro dobrovoľne, osvieteným civilistom.

Nám dnes vládnu hygienici, ale tí sa sťažujú, že sú poddimenzovaní a nezvládajú svoje role. Tak nám tu hlavný hygienik navráva, že to ide dobrým smerom. Bez pomoci armády, by sme to nezvládli.

Čo ale, ak je to, len vyhadzovanie peňazí štátu do vetra, ktorý oheň, ešte viac rozpáli?

Vieme, že „Sputnik“, tá malá pípajúca guľa, nad hlavami Američanov, rozpálil „Studenú vojnu“, až na pokraj katastrofy.

Tak mi to dnes pripomína, aj to strašenie Matovičovou demisiou. Kto si zoberie na zodpovednosť, chladiť „rozpálenú horúcu kašu“, v ktorej sme už po krk, s celým stavom štátu?