Paródia moci na bezmocných.

Včera som bol na verejnej generálke v MKD Martin. Veľký zážitok, po dlhom pandemickom útlme. O čom je tento svet, naša súčasnosť, kde hľadať ľudí a prečo stále niekto chce nejakú ideológiu?

Môžeme si myslieť, čo chceme, ale dnes si všetci myslia, že myslia a po voľbách všetci čumíme, ako to vlastne myslia. Choďte si pozrieť nové spracovanie diela Ladislava Fuksa "Spaľovača mŕtvol", v naštudovaní Martinského komorného divadla. Doba všeobecne šírenej úzkosti z budúcnosti, sa začína opakovať, nálady sú vyšpikované, fanatikov, čo nasledujú svojho vodcu, pribúda. Imaginatívna scéna s ozvučením, nemá chybu.

Kedysi som videl známe spracovanie, film režiséra Juraja Hertza, v ktorom hral hlavnú postavu vzorného otca rodiny, pana Kopfrkingla, Rudolf Hrušínsky st.

Ako sa dá urobiť zo smrti paródia, rebrík ku funkcii a loajalite k akejkoľvek zvrhlej ideológii a moci. Hlavná postava sa dostala do štádia, že neviete, či ste sám blázon alebo sa dívate na bláznov.

Výkony hercov, boli úžasné a presvedčivé. Marek Geišberg s Luciou Jaškovou, vytvorili nosné postavy. Michal Gazdík s Ľubomírou Krkoškovou zasa dvojicu, ktorá udalosti sprevádza a dáva priebehu ten chýbajúci tretí rozmer, ktorý filmové spracovanie nemalo.

Určite sa na predstavenie, ešte rád prídem pozrieť, bola to len generálka, nebola to skutočná groteska dnešného dňa, bol to len jej tieň.

Čo viem určite, nebudú ho chcieť vidieť práve Tí, čo by ho vidieť mali, a mali by sa z neho poučiť. Že všetky tie ideológie, sú len slepou uličkou a stále, je to len o tom samom. Uniforma či funkcia, neschová perverzný charakter človeka, len ho ešte viac zviditeľní.

Dáte si „rakvičku?!“