Boris a Najvyšší súd.

Stretol som Borisa a vzápätí mi prišlo rozhodnutie z Najvyššieho súdu. Zamieta sa v plnom rozsahu! Áno, dôvodom je, že Tí dole myslia správne a spravodlivo. Prečo by sme sa museli namáhať, niečo lúštiť ?Námet mi znie pre poviedku,

ak by to nebola slovenská realita. Dúfal som, že na najvyššom podlaží, nájdem niekoho, kto vie čítať. Znie to absurdne, ale pripadá mi to, že sú tu tendencie, priniesť "nový" vietor, ale nemá to kto robiť. Výsledok, rýchlo treba dokazovať, aj za cenu prešľapov, že naša práca je kvalitná, že sa prípady odbúravajú, že zlo bude vykorenené.

Boris, meno je dnes spomínané zo všetkých strán. Na Borisovi dnes visí šnúrka od gatí, ak by sme Borisovi skrivili, čo len vlások na hlave, padne vláda.

Boris si myslí, že to napísal dobre. My si myslíme, že to opísal a spravodlivejší si myslia, že to ukradol.

Je to ten Boris, čo kričal, že má Danko odísť, lebo spravodlivé je si priznať farbu. Danko neodišiel, ale odišli ho voľby. Borisov je viac.

Stretol som Borisa. Bol večer, chytal ryby. Ponúkol ma vodkou. Zoznámili sme sa, podali ruky. Reč dala reč. Ryby nebrali. Boris bol vybavený najmodernejšou signalizačnou technikou a kvalitnými prútmi. Dal za výbavu, mnoho peňazí. Sused rybár, sa búchal pri tej sume po čele. Susedovi napodiv, pri jednoduchom prúte, berú ryby viac. Vyzná sa, kedy ryby berú. Pozná prostredie aj nálady rýb. Možno aj ich morálku.

Boris sa priznáva, že je frustrovaný. Že už „nám“, nič nepatrí. Zasa nám to Slovensko ukradli. Kto? Pýtam sa, no oni, čo robia tento systém. Nestavajú sa vôbec nájomné byty. Spomínam mu, že ja som postavil a nikto zo záujemcov, nechcel riadne platiť nájomné, aby majiteľ nešiel do straty. Po každom nájomníkovi zostala škoda a dlhy, čo je najhoršie, v podstate nevymáhateľné, ak nedali dostatočnú zálohu, čo väčšinou nedali. Odišli, keď im vypli elektriku a plyn. Potom, ako to je? No, asi tým, že nie sme sebestační. Že sa všetko dováža, u nás sa už nič nevyrába.

Boris je členom výboru, známej politickej strany, kde sa kedysi nosili uniformy. Hovorí, teraz ju mám v skrini. Ale rád by som šiel znova do hliadky. Priznáva, chodil som priamo zo šichty do šichty. Nesmeli sme pri tom piť žiadny alkohol. Mal aj zásahy. Cíti, že sa situácia zlepšila, keď tam boli, bolo menej incidentov. Cítil sa vtedy potrebný.

Boris nemá rodinu. Nemá záväzky. Veľký Boris má dnes už jedenástku, môže hrať aj futbalovú súťaž.

Boris chce pomôcť. Má kamaráta, ktorý zanedbal svoje dlhy a exekútor mu berie z platu toľko, že nemá na nájom. Má dieťa, ženu, ešte nie manželku a bývajú spolu v nájomnom byte. Pýta sa ma, ako by mu vedel pomôcť. Pomôcť sa dá vždy, len dlžník, by sa mal začať správať zodpovedne. Mal by vymeniť prácu alebo si hľadať ešte brigádu. Má teraz väčšie výdaje. Je to ťažká situácia. Možno by pomohlo, keby sa zmenil systém, uvažuje.

Aký systém? No ten, čo tu teraz je, je zlý. Ľudia nevládzu. Veľký Boris vládze, zostáva v politike, predseda Igor ho podržal, majú dôležité poslanie, dokončiť revolúciu v štáte. V kampani čosi naznačil, zobrať a opäť spravodlivo rozdeliť. Borisovia, sú opäť potrební a budú mať prácu. Svoje dlhy zaplatia a morálka sa zdvihne na vyššie miesto, už nebudeme na dne s motiváciou, len hrabať, kradnúť a opisovať. Dosadíme na miesta morálnych ľudí, čo vedia čítať, rozmýšľajú a sú kreatívni. Je to zasa utópia?