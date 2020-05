Prídete do veku a vek stále nekončí. Posúvali, posúvali, až vraj zastropovali. Je to však tu. Dátum nepustí. Máte nárok na starobný dôchodok. Niekoho poteší a niekoho, neuteší.

Idem do inštitúcie, ktorá spravuje všetky tie odvody. Nebol problém, hoci týždeň skúmali, či je všetko v poriadku. Predsa, kedysi spory, súdy, penále. Vyrovnané, uznané, vyrátané. Papier neprišiel, prišli peniaze. Nie je to veľa, ale nevystúpil ste, z druhého piliera a nie ste iná kategória, ktorú počítame, inak.

Pred 15timi rokmi, som vstúpil do II. Piliera, vraj si môžeme sporiť, nielen odvádzať. Prišlo za mnou jedno žieňa, spísali sme zmluvu. Rečie, že ak by náhodou bolo málo, môžem dobrovoľne prispievať. Spísali sme teda aj druhú zmluvu, aby bolo z čoho žiť. Celé roky som bol v tom, že druhý pilier, sa mi skladá z povinného odvodu a dobrovoľného. Až keď šlo pred pár rokmi, o možnú daňovú úľavu, daňový úrad ma vyviedol z omylu, že dobrovoľný príspevok, je vlastne životná poistka so šetrením a to je už iná firma aj forma, hoci hlavička zmluvy znela rovnako. Allianz DSS. Vraj otvorili druhý účet.

Prišli krízové roky pre II. Pilier. Tlaky štátu, vysvetľujúce listy, radšej vystúpte! Do toho Richter v TV sarkasticky, že aj tak nebude ani druhý, ani tretí stačiť. Čítam ten zákon č.43/2004 Z.z. a veru, neviem sa vynačudovať, aké je to zložité čudo. Až 293 paragrafov, odseky ani nepočítam, sú naviazané na prílohy a 99 odkazov, na iné právne normy. Skrátka, keby ste ho skutočne ovládli, ako majster, môžete ísť rovno, na skúšky advokáta.

Prvý pilier mám. Druhý som musel opäť žiadať, to je iný zákon. Príde Vám ponuka, čakajte. Prišla, zdala sa mi výrazne nevýhodná, a iba jedna poisťovňa. Vraj, máte slabé referenčné číslo. Našporili ste veľa, ale zároveň máte nízke číslo, aby Vám vyplatili celú našporenú čiastku. Je tam aj paradox, že našporíte málo a tak vzniká nárok, na vyplatenie celej sumy. A tak vás nútia, kupovať novú programovú poistku. Je to čudné, rýchlo šitý zákon o 13 dôchodku, ale nezabudli na malú zmenu. Do zákona o starobnom dôchodkovom sporení, pridali malú vetu, že 13 dôchodok, sa nepočíta, pre výpočet referenčného čísla. Lebo dôchodcom, by vznikol nárok, na výplatu našporenej čiastky.

Agent mi nedoporučuje výplatu životnej poistky, hodnoty sú nízke, čakajte.

Mám sa uskromniť. Žiť z prvého dôchodku, ako kamarát, ktorému už päť rokov, nič nevyplácajú, lebo stále ponuke nerozumie, a tá prestane platiť po 30 dňoch. Určite som si to takto nepredstavoval a hlavne, že s druhým a tretím, bude toľko vyjednávania, zákonných obštrukcií, až už nebudete mať žiadny čas, ani sa komu sťažovať. Svieca dohorela a 13ty dôchodok nepočítajte, nemysleli sme to vážne, stačilo povedať úprimne.