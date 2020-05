Každý občan, by mal mať asistenta, najlepšie ROBOTa.

Prišiel mi žltý lístok. Nedávno chodili biele, potom chvíľu chodili len SMS, asi sa šetrili slovenské lesy. V čase krízovom, sa vrátila Slovenská pošta k žltej výstražnej farbe. Volám doručovateľke, prečo ste mi to nedoručila?

Že majú zákaz doručovať. Pozerám, pošta do vlastných rúk, fajn, to by sa ma dotkol vírus.

Prídem k budove pošty, zástup sa vinie až na námestie. Odvykol som si stáť a márniť toľko času, len aby som sa dozvedel, že museli zvýšiť dane, lebo časová náročnosť práce, sa zvýšila.

Pozerám na odosielateľa, mesto Martin. To poznám, komunikujeme predsa pravidelne elektronicky (naivne si myslím, že niekoľko správ cez mail, je elektronická komunikácia...). Pošlem požiadavku, že by som bol rád, keby mi to poslali, aj z hygienických dôvodov, na môj mail v pdf.ku, že však ide hlavne o zaplatenie dane a nie o naťahovanie sa, či to musím prevziať do vlastných rúk. Ak chcem zaplatiť, musím mať číslo, čo k platbe priradím v tomto roku. Stále sa niečo mení, variabilný symbol určite. Prišla mi správa, že mi poslali vlastne rozhodnutie z istej obce Mošovce na mesto Martin a to to vyvesilo na úradnú tabuľu. Keby kamarát nebažil po novinkách z mesta, nevšimol by si, že som tam aj ja vyvesený. Takže ma informoval, že tam mám poštu. To vlastne nebola pošta, len notifikácia, že mám poštu vo svojej schránke na Slovensko.SK. Aha to je tá pošta, za ktorú sme už miliardu vysolili.

Vkladám elektronický ID do čítačky, prihlasujem sa a skoro vybuchnem! V schránke mám asi 50 rôznych dôležitých správ, rozhodnutí, pozvaní, prípisov, daňových výmerov a iných odkazov z ministerstva vnútra, úradu vlády. Sú to informácie, ako som si v roku 2015 založil svoju Epoštu dobrovolne a po troch rokoch, kedy mi tam nič neprišlo, som aktivoval notifikáciu na mail a mobil, aby som nič nezmeškal. A po rokoch žiadnej pošty, schránka preplnená!

Hrôza, že notifikácia, bola z nejakých čudných príčin vymazaná a tak mám poštu, už tri roky fiktívne doručenú a neprečítanú. Neviem, či som zlyhal ja alebo štát?! Občan a k tomu fyzická osoba s dvoma schránkami (jedna nestačí, hoci máte len jedno srdce), je za všetko zodpovedný, 2x celým svojím životom. Štát, len do počtu svojich úradníkov.

Nuž ale s tou fiktívnou doručovacou systémovou chybou, to prepískli. Žeby poslali aspoň oznam, že to menili, mazali. Nič!

Skúšam sa druhýkrát prihlásiť a vidím, že musím zmeniť aj software, lebo mám staré. Bežne mi aktualizácia starú verziu vymaže, tu nie. Musím nájsť vraj manuálne, sám starý program a vymazať ho až potom, mi pôjde nainštalovať nová verzia.

Občan potrebuje asistenta, zrazu je tam notifikácií, že ich nestačí čítať. Počul som, že poslanecký asistenti, majú celkom slušné platy, takže by mohli pomôcť so všetkým aj dôchodcom, čo majú štyri stovky dôchodku, aby neumreli od hladu, za odmenu, že celý život pracovali a chceli by si aspoň jeden list od štátu prečítať a porozumieť mu.

Ideálny by bol ROBOT asistent, ktorému by sme vymieňali len baterky a nefrflal by, že sa mu už nechce, že "padla". Ale asi to nepôjde. Občan musí presviedčať, že nie je ROBOT, klikaním na obrázky, semaforov, áut alebo prechodov pre chodcov, stále test.

Čo Vám chodí a čo niekoľko hodín hľadáte na portáli Slovensko.SK? Ak samozrejme nespanikárite z toho krúženia, čo Vám v strede behá, raz ako bublinky a neskoršie v národných farbách, čo poteší našu hrdosť.

Ja som spanikáril, už sa v tom nevyznám, píšem žiadosť o riešenie. Odpoveď. Napíšte aký systém používate, aký prehliadač používate a vyplňte test, či ešte žijete a nestal sa z Vás robot! W10 a najnovší prehliadač k nemu Edge, či ako sa to teraz volá, stále menia názvy, už som z toho "jeleň", ide vždy o rýchlosť, keď stará padá.

Dnes som konečne dostal poštu, už tri roky starú a po jej nemožnosti prečítať, po nemožnosti podpísať odpovede, po inštalácií najnovších aktualizácii, sa už neviem, ani prihlásiť...stále tam krúži jedna bublinka.

Dnes pre istotu končím, nechávam vec riešiť kompetentným a mladším, vyhrali voľby, tak nech sa snažia. Keby som sa postavil do zástupu, možno by som poštu mal za dve hodiny, takto som stratil celý deň!