Koronadenník 10

Dnes ma na SME dobehli alebo som mal „Vlčiu tmu“?. V rubrike najčítanejšie, sa ocitol článok Radovana Bránika:“Prečo dnes odchádzam od Igora Matoviča“.

Fu, naletel som! Článok je 8 rokov starý a pozerám, niekto nám ho sem podsunul, ako najčítanejší DNES!!!

Nečudo, že za jednu hodinu, pribúda až dvesto nových čitateľov!!!

Kedysi, ako dieťa, som sa čudoval slovu, kontrašpionáž. Prečo nestačí označenie, dnes by sme tomu mohli dať prívlastok, „Obyčajná špionáž!?“

Po skončení, vraj „Studenej vojny“, som si naivne myslel, že profesia špión, prestane byť zaujímavá, že nikto o ňu nebude mať záujem. Navyše, všetci boli vraj „prevalení“. Každý aktívny špión, dostal normálny strach a buď sa vyparil-zn. „stratil“, nová identita a pod. alebo ho skartovali alebo sa zabil, ak ho niekto iný, možno riadiaci dôstojník, čo ho poznal, nezabil.

Mocnosti sa dohodli, informácie letia hore dolu, a je ich toľko, že máte z toho v tele nový vírus. Módne tomu hovoria Koronavírus. Ľudia začali veriť, že ten vírus je spojený s 5G sieťou a niekde vraj, chodia po internete fotografie, nasrdení rúcajú a vypaľujú telekomunikačné veže.

Ja som nedávno rozmýšľal, či ten vírus, napriek jeho „malosti“, nemôže byť už aj „komunikatívny vírus“. Nanotechnológie a elektronický mikroskop, pokročili tak ďaleko, že by som sa nečudoval, keby ten vírus skutočne komunikoval a správal sa, ako ROBOT. A predstavte si, že by mal aj pamäť, netrúfam si odhadnúť veľkosť jeho „mozgu“ v gigabajtoch. To by bol už špičkový špion Nr.1, kde by sa hrabal na neho agent James Bond 007. Len neviem, ako by ho označili, či 008 alebo 1.00? Jeho pôsobenie, má široký záber, ale „ONI-čo vedia viac, ako My“ to zúžili, na pole strachu z COVID-19.

Má to čosi do seba, zatiaľ to stačí.

Posledné novinky sú jasné. Nikdy sa už svet, nevráti do starých koľají. Vraj bol zlý, amorálny a ľudia nedbali o životné prostredie, príliš sa otepľoval! Aj táto jar, bola podozrivo teplá!

Pribudli nové termíny. Osvedčil sa HOME OFFICE. Vďaka sieti 5G, budeme mať Telemedicínu a ochranu na každom kroku. Inteligentný systém, bude vyhodnocovať, aké máme zásoby, koľko máme bodov (peniaze už budú len body, za sociálnu prácu dostanete najviac, správanie bude hodnotené tiež vysoko...), akú máme teplotu, či sme si podali všetky lieky, čo máme predpísané a možno bude vedieť, akú máme náladu, čo dnes plánujeme, čo ďalej so svojím životom. Ak si nebudeme vedieť rady, príde nám SMS rada na mobil, formulár, klikajte a odpovedajte.

Pokrok bude, že už Vám vždy a všade odpovedia, na všetky Vaše vlastenecké otázky, už nikde, nenarazíte na nejaké úradné, stránkové, či hodiny pre verejnosť. Štát tu bude, len pre Vás a bude sa to volať, „Národné šťastie“, ktoré sa tu skutočne, objavilo úplne náhodne, ale včas.