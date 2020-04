Koronadenník 9

Premiér Matovič reaguje na pár "exotov", čo tvrdia, že ide o obyčajnú chrípku. Prečo by nešlo, keď ju väčšinou dostávame, ako obyčajní ľudia, Vaši voliči?

Voličom pan premiér, chýbajú odpovede na otázky. Ak nejde o obyčajnú chrípku, potom o čo ide, ak v zariadení, ktoré je prednostne uzavreté, personál dodržuje maximálne hygienické opatrenia na malom priestore, dostane COVID-19 väčšina ubytovaných, ktorí sú v takomto zariadení, systematicky hygienicky separovaní a izolovaní, ešte lepšie, ako my, obyčajní ľudia, nedávno v okresoch?

Odpovedzte nám naliehavo! Ide o útok na civilizáciu? Pustil to do sveta nejaký šialenec? Ide o terorizmus? Stupňujúce sa opatrenia, ekonomické straty a zistenia po celom svete, navodzujú mnoho otázok a kritika bude zrejme narastať! Citujem stav z 29.1.2020 podpísaný hlavným hygienikom SR pánom Mikasom.

Netreba podliehať panike.

Chrípková sezóna aktuálne prebieha v období, kedy mnohé krajiny hlásia podozrenia a potvrdené prípady ochorenia spôsobené novým koronavírusom 2019-nCoV. Ochorenie spôsobené novým koronavírusom sa prejavuje príznakmi podobnými klasickým respiračným ochoreniam – horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, ochorenie môže prerásť až do zápalu pľúc.

„V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa nový koronavírus nachádza, respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie," dodal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Chrípková sezóna a chrípková epidémia.

Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra daného roka do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka). Ide o obdobie, kedy odborníci predpokladajú väčší výskyt chrípky a jej podobných ochorení.

Počas chrípkovej sezóny môže dôjsť k chrípkovej epidémii. Podľa geografického šírenia sa rozlišuje lokálna, okresná, krajská a celoštátna epidémia. Vo všeobecnosti hovoríme o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy.

Vážne pan premiér, nerobte z nás blbcov!

Ak človek nekladie otázky, nepolemizuje, potom toleruje aj neschválené rúško, ako náhubok, bez kritického uvažovania. Myslím, že množina blbcov, je konštanta. Čína z nás, už blbcov urobila. Je tu otázka, prečo?

Je tu dnes veľa nekritických ľudí, čo sa zaradili, neškodia, ale mýlia si dojmy s pojmami. Píšem jednej osobe, lebo mám iný názor na empatiu.

Vážená pani Karolina O.! Verím, že Vy ste dostatočne empatická, aby ste pochopila, že vládnutie, nie je o empatii. To nie je žiadny obľúbený "flek", na doživotnú rentu. To je politická funkcia. Ideálny človek aj keď si politicky hovorí "obyčajný", neexistuje. Chybujeme a pán Igor Matovič, si to musí sám uvedomovať, čo povie a čo povie chybne, mal by niekto ustriehnúť skôr, ako čosi "vážne odvážne", tresne do verejného priestoru. Dostal sa do "vážnej a váženej pozície", on je plne zodpovedný, vedie vládu tejto Slovenskej republiky. Má všetky informácie a zdroje, predpokladám.

Ján Sitko porovnáva, nedávno porovnané, Premiérov Británie a Slovenska, s tým, že Churchill, mal len jedného úhlavného nepriateľa a Matovič dvoch, okrem COVID-19 aj rúcajúcu sa ekonomiku. Píšem do diskusie, kde za osem hodín, som len druhý diskutujúci, hoci prvý diel článku k téme, či sa do Matoviča kope zámerne, mala dnes už skoro 9000 čitateľov.

Začítal som sa do druhého pokračovania článku, pretože opäť sa niečo dozvedám, od bývalého novinára a poradcu prezidentov, ktorý bol pri tom. Myslím, dosť dlho pri najvyšších informáciách. Možno aj pri takých, ktoré majú vysokú prioritu. My ostatní, si ich musíme skladať z čriepok, ktoré v zúrivosti, ktosi porozhadzuje po svete alebo len vo svojom dome, ked manželka, po domácom násilí, zavolá políciu a náhodne sa objaví niečo napríklad v alobale. Zaujímavé je dnes porovnávanie vládnutia W.CH. s I.M. a počtom ich nepriateľov. Celkom ma baví, že niekto nájde iba jedného úhlavného nepriateľa u premiéra nesympatizujúceho s komunizmom, ktorému nad hlavou lietajú vtedajšie rakety, strely V1-V2 a Igor ich má na malom Slovensku, až dvoch.

Je utorok a Matovič, by mal odstrániť aspoň jedného nepriateľa, možno sa posunieme a budúci rok konečne oslávime Veľkú noc slušne a v pokoji.