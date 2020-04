Koronadenník 7

Všade je nejaké podozrivé ticho, ako pred búrkou! Veľký piatok, smrť Ježiša Krista. Najprísnejší pôst. Krížová cesta začala, dočkáme sa almužny? Inak z dátumov, kedy sa to stalo na západe, a kedy na východe, mám cirkevný zmätok.

Dúfam, že dnes Igor Matovič, oslávi svoje meniny a prežije, tieto čudné sviatky v pokoji duše s rozvahou. Že sa do utorka, nič vážne nestane a dúfam, že ani v utorok. Že ho všetci, podržíme, to by mohla byť naša almužna!

Svet je v pohybe, Zem sa točí v čudnom spomalenom pohybe. Cítim sa, akoby som bol žaba, ktorú varia, však viete, ako uvariť žabu, aby o tom nevedela. Kamarát si pravidelne vyváral rúško. Je vo veku. Pozabudol na čas, voda sa vyvarila a rúško, skutočne sa spálilo a má teraz tvar „poslednej žaby“. Odfotil to a poslal mi tú fotografiu. Je to symbolické, pre naše časy.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie, zahájil trestné stíhanie, vo veci odstránenia sochy maršala Koneva z námestíčka v Prahe 6. Sranda a je to tu zas! Lenin podpíše zákon a ten platí na celom svete. Je len otázkou času, kedy účastník procesu príde k nemu alebo Leninov Zákonník, za ním. Takto sa vraj skutočne vyjadril istý sovietsky vyšetrovateľ, po obsadení časti Poľska v roku 1939, pri vyšetrovaní 26 ročného Menachema Begina, budúceho Izraelského premiéra, nositeľa Nobelovej ceny za mier, zdroj jeho pamäte.

Čo to je suverenita? Sergej Šojgu sa ohradil a nariadil vyšetrovanie za odstránenia pamätníka padlých sovietskych vojakov v zahraničí. Konev predsa pri oslobodení Prahy, nepadol. Historici zistili, že sa napokon k Prahe podlo zachoval, kedže ju vierolomne, pomáhal napadnúť a obsadiť. Takže sa nečudujme, po roku 1968, že ho napokon, ako hanbu, konečne odstránili po analýze, či nebudú porušené medzinárodne zmluvy.

Dnes je svet aj sviatky iné. Možno už nikto nebude, po tejto karanténe, či pandémii, na svete, žiadny suverén. Sme väčšina v izolácii, bez stretnutia s rodinou. Číhajú na nás policajti a vojaci, či sa nestretáme, ako včera na jazierku Ontário pri Sučanoch. Vyšli sme si v rámci výnimky, na bicykloch, do prírody v rámci okresu. Mal som však z toho stiesnený, úzkostný pocit, že sme sledovaní. Keď vidíte svojho prenasledovateľa, dotkne sa Vás to. Hoci títo policajti a vojaci, jedna hliadka, nič nekontrolovali, nepýtali ID kartu, ani nevyčítali, ak ste mali rúško nakrivo pod nosom, či vôbec.

Aj tak však mám pocit, že nás tu niekto klame. Inak hovorí hovorca britského premiéra, inak moderátor v TA3 v rozhovore s profesorom Krčmérym. Hlas profesora a jeho zistenia, ma upokojujú. V RTVS pribúda relácii, na upokojenie stavu duše, úzkosti. Tieto sviatky, ešte nikto v histórii, takto neprežíval. O to viac, že jeden z nás, to na konci dňa, po verejnom utrpení a hanbe, už neprežil.

Čo bude v utorok, aká história sa začne písať, aký to bude dátum, západný alebo východný?