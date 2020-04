Koronadenník 6

Čo sa to deje? Kladiem si stále dookola, tú istú otázku! Sme v karanténe alebo nie sme? Sníva sa mi to alebo je to skutočné?

Idem dnes na koreň veci, do Číny. Tam to vraj všetko prepuklo.

Zvoľte krajinu vo formulári s možnosťou vidieť graf, ako sa v krajine vyvíja situácia nákazy od januára 2020. Kliknem a vybehne poznámka, maximálne 5 krajín, môžeš porovnať. To ma zarazí, zasa len prečo? To nesmiem vedieť údaje z iných krajín. Pozerám na dátum poslednej aktualizácie, 5.4.2020. Dnes je predsa 9.4.2020. Zdroje sú pochybné a čínske informácie, nezaručené. Režim postavený na propagande, informácie upravuje. S tým máme predsa svoje skúsenosti.

Ak sa chcete dopátrať čísiel a urobiť si vlastný názor, musíte do terénu!

Kam sa dá ísť na Slovensku, len po hranicu okresu. Čoraz viac sa izolujeme, aby sme prežili. Mám však dojem, že sme aj informačne izolovaní. Máme k dispozícií rôzne komentáre, neustále bombardovanie číslami o počte mŕtvych, z choroby COVID-19. Už to majú vraj aj levy, psy, mačky...netopiere, tie to vraj mali, ako prvé tvory na Zemi. Špekuluje sa.

Som v teréne. Ide suseda so svojou malou sučkou nemeckého špica. Sučka zavrtí chvostom, keď vidí môjho psa, tiež malého teriéra, pôvodom z Yorkshiru. Poznajú sa. Suseda prudko priťahuje svojho psa a zdesene hovorí, ani psy sa nesmú dotýkať!! Ide ďalej, psy sa nedotkli. Mali sme odstup asi desať metrov, hádam pri tej vete, neletel ten rozptýlený aerosol cez rúško, ďaleko, cítim obavu. Nerád by som sa stal, aktuálnym číslom v štatistike. Mal by som sa dať otestovať, vraj súkromne, to by som musel ísť za hranice okresu, do Košíc. Niečo to stojí, ale mal by som istotu, že to nemám a nemal som. Najlepšia informácia po teste by bola. Mal som, som vyliečený a nie som super prenášač.

Dnes už vraj nie sú zápchy. Už sú len námatkové kontroly. Premiér včera besnil, že policajti dostali príkaz, kontrolovať okresnú karanténu. Neviem prečo sa rozčuľoval a vykrikoval o sabotáži, keď to sám nariadil!?

Rýchlo mení tie farby, včera to bol chameleón a dnes ním zostal.

Mal by konečne vedieť, že on je na čele, a ak nariadenia polopaticky nevysvetlí alebo nedá vysvetliť svojimi ministrami, inak to ani nebude. Reagujeme na piktogramy, pán premiér. Opäť sa môžu používať názorné pomôcky, ste v čele republiky a bol ste kedysi príkladom, kým to Danko v parlamente nezakázal.

Záver šiestej strany denníka:

Kedysi sa hovorilo, že štatistika je sumár nepresných čísiel, preto sa počítajú odchýlky. Situácia, mi však pripadá až úchylne. Začínajú sa viacerí správať neracionálne. Možno je to v tom splne mesiaca, ako sa priblížil k Zemi, možno je to v zmene na Slnku, v jeho korone alebo v tej podozrivo, čistej oblohe. Mladých vidím, čoraz častejšie naliatych, nafetovaných s kalným výrazom v očiach. Zúrivo prevracajú kontajneri na smeti, hulákajú, nie je to spev, to sú zvieracie škreky, úzkosť, zúfalstvo. Toto určite, nie je zvládnutá situácia.