Koronadenník 4

Vírus zaspal. Je unavený, nerešpektoval naliehavú výzvu, aby nevychádzal z domu. Doteraz sa nenaučil šťať a srať doma, možno do vane.

Po prvom značkovaní, dostal príučku a zapamätal si, že musí potrebu vykonávať, zásadne vonku.

Mať psa, je dnes nevyhnutné. Vzťahy sú napäté a je to tvor, ktorý Vás vždy privíta. Vrtí chvostom, olízne Vás, niektorí dokážu vyskočiť až na úroveň Vášho líca. Je to skutočné boskávanie. Kto by odolal francúzaku, je to sen všetkých milencov. Že sa to opakuje. Ideálne, keď Vás vidí sused alebo susedka. Je to neskutočná závisť, najmäkeď ide o ranné lúčenie. Ranný opar, vychádzajúce slnko a pohľad do protisvetla. To potom fantázii, nie je koniec.Až zavlzlykáte, že nie ste účastníkom.

Strach a stres nás sprevádza na každom kroku. Onáhubkovaní, sú vždy loajální. Bombardujú nás čísla obetí Coronavírusu. Nikto sa nezaoberá, že su podozrivo nízke. Hlavne, že svet sa zastavil, sú to správne opatrenia a vlády, majú alibi.Mám pocit, že smrtnosť sa zastavila. Osvietené vlády a opatrenia, nás dovedú k storočnici. To bude po Corone priemer dožitia.

Môj sused, bude žiť ešte dlhšie, vysáva a dezinfikuje každý deň. Spotreba dezinfekčných prostriedkov rastie a potrebujú brigádnikov. Hlásim sa, a skutočne ma berú. Potrebujú každú ruku. Strieka sa všade. Neviem, čo tam je, ale vysvetľujem si to, že krčma je zavretá, tak sa alkohol míňa na chodník a námestia bez ľudí, repatriačné izby po skončení zákonnej karantény, preliezky bez detí, stanice bez ľudí, taxíky s jedným pasažierom, vlaky a autobusy, ktoré podľa nariadenia jazdia nevyťažené. Niekto nejazdí vôbec, zakázali pracovať. Máme vykázať, že nám poklesla tržba o 40%. Myslím, že keby napísali o 100%, vôbec by sa nemýlili.

Vôbec ma neláka ísť von. Nastala doba kamenná. Nemá kto pohostiť. Reštaurácie, krčmy, bary, herne...zatvorené do odvolania. Nemá Vás kto ostrihať, oholiť už dávno, už sme odholení všetci. To bola tá minulá pandémia HIV, čo sme prestali verejne používať slávne žiletky.Už len doma.

Moju civilačnú spomienku, zachraňuje firma Mc Donald. Tí vedeli, o čom je moderný svet a pripravili sa na to! Majú Mc Drive. Dal som si Double, ale zabudli mi dať omáčku, ktorá bola v cene. Kvalita aj tam klesla. Kam klesneme po Veľkej noci, ak nám nedovolia venčiť psov, si neviem predstaviť, asi rezignujem!