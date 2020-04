Koronadenník 3

Čítam, čo iné mi zostáva. Korona vírus má úžasný marketing. Zaujal ma obrázok „Vírusu“ na SME Primár 3.4.2020. Mám rád obrázky prírody, aj ten v mikrosvete.

Možno je to spomienka, ako som štvorročný jazdil v sanitke vedľa starého otca, ktorá prevážala pacientov s infekciou TBC, prízvukovali mi, aby som sa držal ďalej, lebo to na mňa skočí. Pacient bol vždy uzavretý v zadnej časti sanitky a ja vpredu, som sa bál aj dýchať. Dokonca mám mikroskop, už druhý, prvý sa mi pokazil. Videl som obrázky dostupnej prírody. Baktérií, ktoré sú väčšinou po celé stáročia rovnaké a nebezpečné, len v knihe. Sú vzorom pre Pandémie v minulosti bez zmeny. Infekcie mohli mať, rôzny pôvod a názov. Ľudia to však zovšeobecnili do jedného názvu, „Čierna smrť!“

Citujem z článku. Vírusy mutujú neustále, v prírode prakticky nedokážeme nájsť dva úplne identické vírusy. "Vyvíjajú sa mimoriadne rýchlo, sú evolučne flexibilné, preto sa ich genetická informácia neustále mení," vysvetlil v rozhovore pre SME virológ Boris Klempa. Je preto prirodzené, že sa genóm vírusu bude na rôznych kontinentoch či v rôznych krajinách do istej miery líšiť.

A tu je kameň úrazu!

Keď sa vírus líši, ako vieme, že ide stále o ten istý vírus, ktorý sa sleduje, dostal meno a verejnosť je informovaná, presne!?

Ako vieme, že tie čísla, skutočne predstavujú úmrtia na COVID-19, keď vidíme, že väčšinou sa tápe, čo je príčinou úmrtia a nakoniec má pacient viac chorôb a buď si zabudol vziať lieky, moja osobná skúsenosť alebo mu ich nedali, lebo všetci zo strachu pred nákazou utiekli a dotyčný zomrel od smädu a hladu?

Kamarát mi píše, že som „Cynik“, keď porovnávam, neporovnateľné úmrtia a staviam sa prípadne, do role Boha alebo člena štátnej komisie, ktorá preberá „štátny cynizmus“ rozhodujúci o živote a smrti. Kto je to cynik? Človek, ktorý pozná cenu všetkého, ale nepozná hodnotu ničoho-podľa Oscara Wildeho? Či, Cynik je parazit civilizácie? Cynik, či tak hovorí idealista realistovi?

Nuž, buďme múdri, ak sa vírus tak často mení a každý deň, nás nebombardujú výsledky štatistiky, že koľko ľudí umrie ročne alebo denne, na sezónne ochorenie (obyčajnú chrípku-dávam ju do zátvorky, kedže je to vraj známy koronavírus a všetky očkovania, boli len akože na dosiaľ známe mutácie), na maláriu, samovraždy, havárie, HIV/AIDS, alkohol, fajčenie, rakovinu, hlad. Všetky dôvody úmrtia, sú desivé. Niektorým však dáva štát v marketingu prednosť. Systémovo, každú chvíľu vidím na verejnosti, ak si niekto zapáli a máva pri tom bezohľadne škatuľkou cigariet s ukrutným obrázkom vyvinutej choroby z fajčenia, často to je rakovina. Vždy je mi z toho zle, aj keď nefajčím. Ale zaráža ma, že už je tu rozdiel v štatistike, ked sa uvádza úmrtie na fajčenie a samostatne na rakovinu.

Žena mi hovorí, asi mám "Koronu" a ja odpovedám, určite, lebo ja som ju mal pred rokom. Spomíname na udalosti, príznaky a tiež na to, že som skúšal všetky možné sirupy od kašla. Asi vždy zaberá, nový kokteil, ale to musíte osobne skúšať, miešať a miešať. Chodiť sa radiť, do lekárne k odborníkom alebo k šamanom na dedine, kde ešte rastú, možno nejaké zdravé byliny. Ak nevládzete, vyhľadajte pomoc, ale nedávajte na dvere oznam, že ste v karanténe. To Vás pomoc, bude veľkým oblúkom obchádzať. Susedia si budú robiť tajne, odvážné „selfie“ s Vaším oznamom. Dojem? Vírusu sa podarilo urobiť, dokonale odstrašujúci marketing. Operácia s minimálnymi nákladmi, je výsledne gigantická škoda.