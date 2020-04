Koronadenník 2

Prvý týždeň karantény, ma chytala nekontrolovaná zúrivosť, druhý kontrolovaná pracovitosť a tretí týždeň, sa cítim beznádejne, ak počujem, čo sa chystá. Niekto chce vypnúť túto krajinku?!

To čo máme čakať, vypnutie všetkých, ešte trochu aktívnych ľudí, to načo, k čomu to má poslúžiť. Kto takéto veci radí, keď vieme, že veci sa majú inak.

Áno inak sa na tu situáciu dívame, pretože sme už niečo prežili a zažili.

Nakoľko sú autorizované vyjadrenia známych postáv, odborníkov zo Slovenska alebo z inej časti Európy, musia samy povedať. Žijú a musia dementovať, ak sú niektoré vyjadrenia skomolené.

Prípad sveta ľudí v roku 2020, je o zmesi informácií a dezinformácií. Hlavy, ktoré sa postavili, do čela štátov, po voľbách, či po rodovej línii, prevzali zodpovednosť, za ľudí, za štát, za monarchiu, či demokraciu.

Preto my ostatní, voliči, či občania, máme právo vedieť, čo sa tu deje, že nás ide niekto skutočne vypnúť, minimálne zo zdravého rozumu. Nemusí to byť Igor, pandémiu vyhlásila organizácia, ktorej sme členom a generálneho doktora Dr. Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa šéfa WHO, by sme mali rešpektovať.

Štáty sa podriadili. Svet sa opät zatvoril do svojich národných štátov a vyhlásil karanténu.

Poznávací znak, nedostatok hygienických materiálov a vybavenia nemocníc. Spomínajú sa rúška, rukavice, masky, obleky, umelé plúcne ventilácie. Ak je ich nedostatok, výroba sa preorientovala, ako v čase vojny. Dopyt je enormný a strach pred vírusom gigantický, hoci obetí zaznamenal rekordne málo, aj to po váhaniach predsedov vlád, ktorý napäto čakali, či to je infarkt alebo len zlomené srdce.

Hanebné je, že nám nikto nevie povedať presné čísla. Tie mapy sú len orientačné a skôr šíriace paniku, ako orientáciu pre budúcnosť a zdravé rozhodovanie.

Veď si predstavte, že včera zaznela správa od ministra zdravotníctva, ako pustili domov pacienta s COVID-19 z Bojnickej nemocnice, aby sa stalo, to, čo nám ešte viac domotalo hlavu. Pacient na druhý deň, zomrel!

Titulok, pravdepodobne, prvá obeť koronavírusu. To je zasa čo?!

Po cestovateľskej pozitívnej anamnéze, Vás umiestnia do internácie, povinnej karantény, či po stretnutí s pacientom s diagnostikovaným vírusom, tiež, kým prídu výsledky. Tie stále chodia neskoro a kvalitných ľudí, ubúda!

A tu pustia, voľne pobehovať nakazeného človeka, do mesta, dokonca v poslednom štádiu života, čo mu vírus umožnil!?!

Odborníci tvrdia, že tento vírus je síce neznámy, ale z posledných zistení, je menej škodný, ako vírus chrípky v rokoch 2018-2019, povedal vraj pre Postoj prof.Krčméry.

Nuž vyberte si. Rúško z nanotextílie alebo kozmický oblek, či slobodu pohybu a konečne otvorenie reštaurácií a krčiem?

Zatiaľ tie zástupy ľudí na poštách, pred obchodmi, pripomínajú staré časy, niekto možno spomenie, vraj dobré časy. Čo vieme určite, že je dnes prvý apríl, deň bláznov. Bol by som radšej, keby sa bláznilo, len počasie.