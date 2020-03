Vírus alebo baktéria?

Mimoriadna situácia 13.3.2020, je piatok, deň potom, čo bola obloha pri západe, krvavočervená. Čo môže znamenať, ak neprináša dážď? Podobný stav, zažívala naša generácia, keď USA vyhlásili karanténu okolo karibského ostrova KUBA.

Kto Vám poradí? Ako zastaviť šírenie pandémie? Nápad hodný filozofa. Vieme o čom je filozofia? Málokto si uvedomuje vážnosť situácie, ak si myslí, že filozofia patrí do smetného koša. V poslednom období tu prevládal názor, že akási „bratislavská kaviareň“, nám nebude diktovať a hneď sme tu mali spájanie sa, nespojiteľných „bijcov fašistov“ s reálnym svetom súčasných fašistov.

Spomeňme si na scény, kedy sa básnici, intelektuáli, vedci, stávali pre režim verejného a štátneho násilia, brzdou.

Smiešny, až chudorľavý ujko s fúzikom, vystúpil z lietadla, napravil si koženú, dobovo smiešnu čiapočku a prevzal Moc!

Skoro všetci, sme sa vtedy, prestali smiať. Výlety do Poľska s jedlom na prídel, boli na dennom poriadku. Boli však takí, ktorí sa tešili z cudzieho nešťastia a hrabali.

Už len málokto veril, že sa dá žiť zasa v pokoji a mieri. Že sa nájde rozum, moc, vláda, tribunál, čo odsúdi hanebné zákony, proti ľudskosti a autorov, potrestá.

V čase vírusov a baktérii, musíme nájsť východiská. Je tu kríza, vraj už na 99%. V bankách je kľud.

Cesty sú prázdne. Na priedomí, nikto nepostáva, nepofajčieva, nefilozofuje. Ženy však splašene lietajú po domácnostiach, kričia na „neschopných“ mužov, že nič nerobia. Obchody sa vykupujú, ale stále sú plné. Kamarát posiela fotografiu batérie piva a hlási, som pripravený na zlé časy.

Zastavujem sa na pumpe. Dávam si kávu a pri tom beriem do ruky noviny, časopis Extraplus. Iný názor. Starostlivo vyberané slová, expresíva, starostlivo vyberané okamžiky, kedy človek vyzerá, akoby ho fotili, na pravidelnej ľudskej potrebe. Prečo? Aby znechutili, ohovorili, vraj je to škaredá baba, zvnútra aj z vonka, čierna duša.

Toto ľudia čítajú, toto ovplyvňuje. Je to médium, ktoré môžete čítať. Je tu sloboda a skupiny ľudí, si platia odborníkov na dezilúzie. Odborníkov na správne vytriezvenie v „našom“ duchu, nie to, čo hlása Mainstreem. Prídu voľby a čitateľ si spomenie, veď to je takto, ako to tam písali, písal, tvrdil, tvrdila. To nevolím, to je "Podvodník s okrúhľou pečiatkou!"

Chodia mi stále nejaké spomienkové videá a nahrávky, aká sme boli úspešná krajina Československo, že sa u nás už nič nevyrába, ani čokoláda, ani turbíny, ani lokomotívy...

Predsa sa čosi nájde. Čokoláda Lýra aj špičková limonáda. Nezúfajme!

Keď sme dokázali prežiť invázie Bavorov, Sasov, Tatárov, Turkov, Francúzskej Grande Arméé (Bratislavský mier-bol podpisovaný až štyrikrát), Prušiakov, Čechov, Poliakov, Maďarov, Nemcov, Rusov, Anglických turistov,... nejaký parazit, baktéria či vírus, nám už nemôžu ublížiť, sme predsa zvyknutí stále bojovať. Svet o tom vie a upiera na naše svetoznáme laboratória, úpenlivo svoj zrak a sluch, však boli vždy prioritou vlády. Kedy už novinári, prídu s víťazným Heuréka!?

Prídu v čase, kedy zistia, že to zasa niekto „prepálil“. Príroda si poradí. Podľa stavu globalizácie, už celý svet, mal aspoň 1x chrípku, kolujú štyri koronavírusy, Zem, je ich prirodzeným územím, stali sa endemitom.

Každý z nás si prečítal doporučenie, že potrebujeme aspoň 1x denne, aby nás niekto objal. Ak sa teraz všetci objímeme, prežijeme. No verme hygienikom, že zastaviť sa to dá, ak dodržíme základné doporučenia a vydržíme 14 dní, bez kontaktu v osobnej karanténe.

Tie vírusy, najmä SARS-COV-2, čo spôsobuje COVID-19, sú určite prepálené. Všetko stojí, dokonca aj môj Turek zatvára. Myslím, že nikto nevie, ako to dopadne. Tešme sa aspoň z "prepálenej masti"...ktorá tam ostane, ako spomienka na Pascha-kebab, ktoré nás kŕmilo, ak sme mali chuť, na kvalitné mäso.

Mutácia vírusu, vyzerá zaujímavo, ale je to klasický parazit, poraziteľný. Kľud, umývanie rúk a máme to za sebou, opäť hrá Trnava.

Verím, že sa vrátime ku slastnej istote, že sa nič nedeje, keď civilizovaný systém ochrany a informovanosti, funguje.