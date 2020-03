Pes mi grcal a sral na všetko, ako volič, keď zle volí!

Kedy volič zle volí? Keď počúva všetko a nezostáva mu čas na premýšľanie. Necháva si rozhodnutie na poslednú chvíľu a potom len zíra, čo to zvolil. Koho posilnil a koho oslabil.

Musel som vyhodiť koberec, kúpiť nový, starý sa jednoducho už neoplatilo čistiť. Od minulého radikálneho čistenia, bola na ňom škvrna vybielená, použitím veľkej dávky, príliš silného čistidla.

Obávam sa, že nastala situácia, kedy sa v štáte ide zvoliť podobná metóda. Čo ostane, to nebude nič poriadne vedieť urobiť a výsledok, môže byť hotová katastrofa.

Dnes ráno som si prečítal rébus na tri, ale stále mi z toho vychádza len Dilema, či Slušnosť alebo Mafia. Kedysi sme mali Maffiu a bolo to vraj v poriadku. Budoval sa nový štát a vďaka náhode, rozpadu jednej z najväčších monarchií v Európe, Rakúsko-Uhorska, dostali sme do vienka, moderný európsky štát, ktorý viedol "vzdelaný Otecko TGM". Bol nielen na koni, ale skutočne brázdil naše polia a lesy na svojom obľúbenom koni. Mal styky, aj s tými najobyčajnejšími obyvateľmi mladej republiky Československej. Vďaka nadhľadu, ktorý mu poskytovala jazda na koni, videl, čo musel vidieť a povinne riešiť. Rozvoj bol skutočne impozantný a patrili sme do špičky rozvinutých štátov. Chvíľu vraj do prvej desiatky.

Úžasný príbeh spolupatričnosti a empatie, sa rozvinul práve na Slovensku, keď dňa 17.júla 1931 vyhorela dedinka Važec, za hodinu horela celá obec. Zhorelo 461 domov a domovov, bez strechy zostalo 2000 ľudí z pôvodných 2400.

Sú tu dva momenty, hodné spomenutia, aká to bola doba, ktoré umožnili, čo sa stalo a stalo po tom.

Dva roky na to, Bol Važec postavený na novo. Pomohla aj celoštátna zbierka, úspešná vďaka filmovému dokumentu.

Pred a pri požiari, boli filmári, stihli všetko zdokumentovať. Stav pred, počas požiaru tragédiu, a čo zostalo. O dva roky, natočili obnovenú dedinku aj Slovensko z výšky, z lietadla, je o tom zachovaný filmový dokument, ktorý uvádzal, už dnes nebohý historik a publicista, pan Karel Čáslavský.

Kiska sa musí rozhodnúť, či vstúpi do vlády, je to kardinálne očakávané rozhodnutie. Musí sa nájsť mechanizmus kontroly, doslova preventívnej. Voľby nestačia. Potrebujeme konať, želajú si to podľa Ústavy, priamo občania. Nikto iný tu nie je. Sme tu len my, čo niečo vieme a musíme si dôverovať, ak chceme využiť ten zásadný potenciál, zahasiť „požiar“, ktorý sa tu rozvinul. Postaviť nový štát na pevných základoch!