Komu veriť a pri tom nehladovať?

Viete na čo som čakal pri týchto voľbách, na aké číslo? Na číslo 65,8%, to je súčasná účasť voličov v týchto voľbách do Slovenského parlamentu. Je len jeden deň po voľbách a už sú tu hladní ľudia...

Priznám sa, že som šokovaný z tak nízkeho čísla záujmu. Lebo deklarovaný záujem a zástupy, ktoré som videl od rána a dokonca aj vzorne čakajúcu pani Prezidentku SR, veštili podstatne vyššie číslo. Čakal som 80 a viac.

Téma korupcie, ktorá dosiahla vrchol v poslednom týždni, kedy siahla na svoje úplné dno, keď vládna moc roztrhala Zákon o štátnom rozpočte, asi nikoho netrápila, len pár poslancov, čo dokázali vlastným telom brániť Republiku a chrániť Respult, pred nájazdom zvlčilej svorky, neštítiac sa slubovať nemožné, len aby si kúpili dôchodcov, čo už nemajú ani na noviny, nečítajú internet, ledva ovládajú SOS tlačítko na svojom núdzovom telefóne, ktorý je často pohodený na skrini a bez energie...

Áno, autenticky, ráno som sa pýtal suseda, koho volil.

Prvovolič, čo sa nechal kúpiť za 13ty dôchodok, celý život nevolil. Pýtam sa ráno pri volebnej miestnosti suseda, čo ho viedlo voliť SMER? 13ty dôchodok, mám len jednu obavu, aby som sa ho dožil, a je mi jedno, že som volil zločineckú skupinu, všetci aj tak kradnúúúú!

19 rokov tu vládne táto zostava, ktorá sa v osobe súčasného ešte premiéra, ironicky usmieva z dosiahnutého úspechu, utopenia najväčšieho súpera Andreja Kisku. Chachacha 5%, dnes na stretnutí v TV Markíza.

To čo sme si na jeho hlavu, vypočuli, znásobili ozveny slovenských krivolakých dolín, až do dokonalého, stavu pre stranu, ktorá na to mala „osobný“ motív.

Otto von Bismarck, kedysi povedal:“ Nikdy sa tak neklame, ako po poľovačke, za vojny a pred voľbami.“

Strane SMER však ušiel vlak, menom Matovič. Typický rebel z okraja novín, ktoré skoro nečítate, lebo reklama na všetko a vyhadzujete ich po ošúpaní zemiakov. Náboje, ktoré použili, vystrieľali na neho dávno a už sú premlčané!

Dôkazy z Thremy, ktoré súd pripustil, videá z pracovne Generálnej prokuratúry, však Matoviča vyniesli na vrchol, stačilo oblepiť "Michelovu vilu v Cannes", štátnym znakom.

Volič uvažuje prevažne jednoducho.

Prosím, dajte mi dve eurá na chleba! Hovorí mi žena v strednom veku, celkom slušne oblečená, pred nákupným centrom.

Nedalo mi a pýtam sa jej. A boli ste voliť?! Nie, hovorí. Som skoro urazený, že nebola voliť a nemá na chleba, hoci bol „predvolebný guláš!“. Je len jeden deň po voľbách a už sú tu hladní ľudia...

Pýtam sa ešte jednu otázku? A prečo ste nebola voliť?

Nemám občiansky preukaz!!

Ste hladná? Kýva hlavou na znak súhlasu.

Beriem z auta Tatranku a podávam jej ju. S chuťou sa do nej zahryzne, ako Martin Poliačik, keď bránil niekoľko dní Respult!

Tomu to však voliči neodpustili, lebo dávať si „Tatranku“ v parlamente, je vraj zakázané od kapitána Danka a on ako poslanec s príjmom 5000,- tou Tatrankou, vraj dráždil hladné doliny.

Igor Matovič, bude zrejme so 100% istotou ten, ktorý ide hádzať kockou.

Zahraničie, už teraz komentuje, že to bude mať veľmi ťažké s plným počtom bodov!

Rozlíšiť zlo od dobra, lož od pravdy, faloš od úprimnosti, je veru najťažšia cesta. Mal by vedieť, že dôvera sa spája s profesionalitou, kreditom a umením možného.

Osobnosti, ktoré nezlyhali v zásadných veciach, majú skúsenosti so štátom, je veľmi málo.

Ak mu chceme pri tom vládnutí pomôcť, mal by začať spájať, čo sa spojiť dá. Cieľ je jednoznačný. Právo človeka na životné šťastie.