Adam, bol prvý žid s výhradou vo svedomí, ale volil.

Čo sa to s nami deje, keď zabúdame, kto sme a kam kráčame? Kde sme sa to dostali, do svedomia alebo do výhrady svedomia, či do zločinu?

Nikdy som nevolil, píše pán Herman...to ma nasrdilo:

...a ešte sa hodiť o zem, just nepôjdem voliť! Žijem v tejto spoločnosti a jeden hlas, je občianske vyjadrenie mojej slobodnej vôle. Beriem si voličský preukaz a volím, kde budem. Moje kone!? Možno potiahnu alebo zasa sklamú, ale skúsil som to s nimi. Pole nerodí a keď trochu, úroda sa kamsi stráca.

Herman mi odpovedá:

Hovorí vraj o svojej slobodnej vôli a ja zasa len o svojej.

Odpovedám:

Po roku 1989, hovoríme aj o "Výhrade v svedomí". Občas sa nad tým zamyslím, najmä keď sa dnes štrngá so zbraňami, anektujú územia, nedodržiavajú medzinárodné zmluvy, organizujú politické vraždy na cudzích územiach, na príslušníkoch vlastnej rodiny (KIM, priznaj sa!), štáty vysielajú intervenovať súkromné armády zložené zo svojich pravidelných vojakov bez označenia a členov firmy "Wágner" (Krym, Donbas, Sýria, Líbya..), štátna moc sa podieľa na únose (2x Slovensko),.. a keď sa ma pýta vlastná žena, verejne pred deťmi, či by som dnes išiel do SNP a keď ráno čítam správu, že Trnkovi zrušili obvinenie, zo zločinu zneužívania právomoci verejného čitateľa z dôvodu, že sa to týka, len ekonomickej trestnej činnosti...mám právo uplatniť slobodnú vôľu, nevolením?!?

Pán Herman, prehodnoťte svoju "slobodnú vôľu," toto Vaše rozhodnutie, nemá nič s výhradou vo svedomí, Vy nadŕžate zločinu!

Feldekova báseň z roku 1992:..."Zas v Bratislave vládne prokurátor a fašista sa spojil s eštebákom". Trefné, práve dnes, keď zverejnili dôvody zrušenia obvinenia D.Trnku. Prokurátor si pomýlil právo s politikou a vládne. Zneužívanie právomocí to nie, len ekonomická trestná činnosť. Ste voľný pán Trnka!!! Do kelu, to si dokedy chcú z nás občanov takto "uťahovať?!"

Plagát z filmu (Kádar, Klos)

Za účelom

Invent-

Arizácie

Zatvorené.

Visí plagát na vrátach obchodu "H.Lautmann", keďže v sobotu Židia mali „Šabat“ a Tóno Brtko (v podaní legendárneho, oskarového herca Jozefa Krónera), arizátor, sa zľakol, že sa z neho ide stať „Biely Žid“, čo preberá tradičné zvyky Židov a ešte im aj pomáha.

Fakt mi dnes pripadá, že je tu úmyselne šírený strach (imigranti), prepuká prízemnosť, tras za mamonom, ako to v roku 1965, zobrazila jedinečne dvojica režisérov Kádar s Klosom vo filme „Obchod na korze“. Na poznanie hrôz druhej svetovej vojny sa zabúda, mladí okolo 10 rokov, si pletú huncútstvo bez zábran so športom, ktorý nikto ani nespomenul, ale možno popieranie a zosmiešňovanie hrôz Holokaustu, takéto konanie vyvoláva (zváľané náhrobné kamene-Rajec), kandidáti do Národnej rady, nepoznajú históriu. „Brzdenie, krivenie pravdy a charakterov v normalizácii“, skladá dnes ovocie. Treba si uvedomiť, že je prehnité a skazené, že tie Husákove výkriky do „ruskej temnoty“, boli len odozvou na zlo, čoho sú aj dnes Slováci a Rusi schopní. Husák to vtedy dobre vedel, už bol vyštudovaný doktor práv, videl masové zlo osobne v Katyni, a stal sa z neho fanatik „herec pokrytec“. Musel?

Klaďme otázky, nebojme sa, je tu stále pluraritná demokracia a republika. Čo budú robiť Tí svalnáči so svalnatými rečami, keď nevyplácajú dohodnuté mzdy (zdroj sťažnosti členov na FB), ani za tie "hliadky vo vlakoch", hoci dostali od štátu, na činnosť svojej strany, riadne zaplatené podľa Zákona?

Nebuďme pokrytci, čo si pletú pojmy a dojmy, čo zabúdajú na Adama, ktorý prvý dostal možnosť voliť, hoc aj svoje vyznanie!