Koniec roka, je tiež populárny. Ľudia hľadajú chaty. Na rozdiel od Vianoc, teda tie trvajú až do Troch kráľov, sa však na tento koniec kalendára, radi tešia v širšej spoločnosti, ktorá vie dobre vtipkovať, skrátka hľadáme zábavu

Počujem, že niektoré mestá rušia túto tradíciu. Zrejme sa ide šetriť, minister financií má pravdu a rozpočet, je skutočne zle nastavený. Cítim to aj na vlastnej koži, niečo sa deje, vypli nám internet. Cítim sa zúfalo! Už ani nie tak zo stavu v politike, kde jednoznačne víťazí extrém, tak ako je extrémne nastavený rozpočet, ale cítim vo vzduchu, vysoký potenciál násilia. Priaznivci Kotlebu sa už ničím netaja. Idú zabíjať. Vyhrážajú sa likvidáciou. Rež a rúbaj do krve! To tu už predsa bolo!? Čo sa na to tie potoky krve už nikto nepamätá? Putin je pobúrený z archívu vyhrabaného dokumentu, že poľský diplomat mal túžbu, postaviť vo Waršave pomník Hitlerovi. Je pobúrený, keď mu Európa písomne odhlasovala rezolúciu, ako sa Červená armáda postupne zmocňovala sveta spolu s Hitlerom a má podiel na vzniku druhej svetovej vojny, keď ho aj priamo podporila v invázii do západnej Európy až po Atlantik. Podpis zmluvy Molotov-Ribentrop, do dnešných dní utajujú, hoci o nej písal celý svet. Na verejnosť, spolu s utajeným dodatkom, sa dostala len v podobe fotokópie, ktorú objavili američania. Dokonca podľa práva, keby ju spojenci získali v originále, nebol by sa mohol konať Norimberský proces s účasťou ZSSR! Zločinec, nemôže predsa spravodlivo súdiť zločinca.

Svoje dielo dokonali, hoci Barbarosa bola neúspešná, Stalin dovolil Hitlerovi vyhladiť Waršavu, dohliadal na dielo skazy, spoza rieky Visly.

Pozorne čítajme bilboardy, dívajme sa, ako sa znova pripravuje zlo. Neštíti sa klamať teraz, čo bude europoslanec Milan Uhrík, robiť potom v prípadnej vláde?! Ako sa hrá na city ľudí a vytlka hlas, ked sa zahráva s možnosťou, že niekto niečo tradičné, kresťanské, bude zakazovať?! Socialisti sľubujú štvordňový pracovný týždeň, budeme meniť termíny nezamestnanosti za zamestnanosť a dáme prácu. Danko sa chodí do Ruska, tieto klamstvá dokonca asi učiť, inak si neviem vysvetliť, prečo sa Putinovi tak klania, naposledy sa kľaňali prvému tajomníkovi, hoc aj okresu. 50 dňové moratórium, čo jeho koalícia s podporou Kotlebu a spol. navrhla, zaváňa totalitou, proti ktorej vraj bojujú s obrazmi predstaviteľov totalitných režimov na stenách svojich kancelárií a bytov.

Je to zúfalé, ako sa dá slovenský volič ohýbať, preťahovať, mobilizovať za falošné ideály. Ako si vie stavať ploty tam, kde už nemusia byť, skladoch tohto štátu, ktorý sa mení na smetisko dejín.

Čo ide oslavovať odrbávaný občan? Že stále bude voliť iba tých, čo mu niečo dajú?

Čo Ti dali? Už tretí krát 13ty dôchodok. Aby som mohol urobiť jeden ohňostroj navyše, na Silvestra.

Prechádzam záver roka, stanoviská významných osôb, elity národa, duchovných, ktorí už pripúšťajú rozkol v cirkvi, nejednotné postoje a názory. Akoby sa situácia vymykala kontrole, moc ležala po kočneriáde a prevalených aférach, zasa na zemi, ako v roku 1989. 30 rokov a žalostný stav školstva, čo produkuje. Koho je to obraz, že nám nestačia Ezopove, ani Krylovove bájky na vysvetlenie?