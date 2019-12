Príhoda so stavaním stromčeka môže vyústiť niekedy až do bolestnej drámy, ak sa chcete pokochať pohľadom na svoje dielo a zabudnete, že ste ešte na stolčeku. Dráma so zháňaním stromčeka, môže byť, ak ho skúsime sami vyrezať v lese

či darčekov pre blízkych, či bude vhodný. Obvyklé jedlo ryba, nie je nedostatkom, svet je spojený a obchoduje.

Pachtenie však zostáva, hraničí s pachom uniformy, ako to jeden bloger nazval, chýba vraj individualita, originálnosť. Skutočne?

Vedeli by sme rozprávať, je toho veľa. Ale nie je iného dňa, ako je vianočný štedrý deň, spojený s narodením Ježiša, keď sa všetci stíšia, sadnú za jeden stôl a väčšinou spolu s rodinou, tu slávu narodenia oslávia. Najkrajšie darčeky sú aj milé oznamy, že nás bude viac, ženy sú v očakávaní.

Deti, či si to pripúšťame alebo nie, sú vždy naším obrazom. Je na nás dospelých, ako to celoživotné dielo a dedičstvo, deti naučíme prevziať, či skôr alebo neskôr, celé alebo len torzo. Všetko sa však točí, okolo života, jeho splodenia, vývoja, školy. Prináša dennú drámu. Je náš pohľad správny?



Rozdali sa darčeky. Darček si nevyberáte. Mne priniesol Ježiško, knihu dr. Hansa Roslinga, “Moc faktov”.

Na začiatku je test, urobil som si ho a dopadol som, ako väčšina. Neurobil som ho. 2/13 správne. Čítam, že si vôbec nemusím zúfať, tak ako ja odpovedal priemer z 12000 ľudí zo 14tich krajín, iba jeden vedel viac, ako desať správnych odpovedí, ale 15% nemalo správnu odpoveď, ani na jednu otázku.

Šok je, že vlastne, to ako sme dopadli v priemere, svedčí, že sa nachádzame v dobrej spoločnosti. O tej slabšej, nemáme správne vedomosti. Citujem z knihy:” Rýchle mozgy a túžba po dráme nás vedú k mylným predstavám a prehnane dramatickému pohľadu na svet”.

Autor nás vedie k poznaniu, že sa musíme naučiť kontrolovať prísun dramatických zážitkov. Inak získavame hmlistú predstavu o faktoch a ideme ďaleko, nesprávnou cestou.

Kniha má viac ako tristo strán, kým som sa na fakty vrhol, obracal som ju v ruke a hľadal motív, prečo zrovna túto knihu, mi ten novorodenec doporučil, čo by som si mal prečítať, kým ostatní odfukujú, od slabosti z plných žalúdkov.

Na prebale je Život siedmich miliárd ľudí, na štyroch príjmových úrovniach, v kategórii spanie, jedlo, varenie, doprava a pitná voda.Zaujala ma doprava. Hýbeme sa väčšinou pešo a na bicykli.

4/3. Iba jedna mld sa hýbe autami. Hýbeme sa však všetci. Migrácia je prirodzený jav.

Z rečí, ktoré sa pri sviatočnej príležitosti viedli, ma zaujal Daniel Pastirčák. Najťažšie chvíle, prežívajú tieto dni, osamelé duše.Má pravdu.

Ja som rád, že sa v ťažkých chvíľach, ľudia vedia spojiť a solidárne pomôcť, ako sa to stalo pri nešťastí v Prešove. Pekné Vianoce.